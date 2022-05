Sin lista de espera para solicitud de asilo a EU

Ciudad Juárez— Ciudad Juárez no cuenta actualmente con una lista de espera para ingresar a Estados Unidos a solicitar asilo, destacó la organización judía-estadounidense HIAS a quienes buscan cruzar la frontera.

“HIAS no tenemos ningún programa de ingreso a los Estados Unidos. Desafortunadamente no podemos ayudarte a ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo. No tenemos listas de espera, ni programas para personas vulnerables”, informó la organización a través de sus redes sociales, a unos días del posible término del Título 42.

Tras la asistencia de al menos 330 personas de origen haitiano el pasado viernes a las oficinas del Consejo Estatal de Población (Coespo), dicha dependencia también destacó que no existe un registro para cruzar hacia Estados Unidos.

De acuerdo con Enrique Valenzuela, coordinador de Coespo, el número de personas en movilidad que han arribado a la frontera ha incrementado a unos días del anunciado fin de la orden de salud pública, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 Estados Unidos ha expulsado a más de 1.8 millones de migrantes de manera exprés, sin la posibilidad de que soliciten asilo.

Aunque el 27 de abril el juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, programó una audiencia el próximo 13 de mayo para escuchar los argumentos sobre la suspensión o continuidad del Título 42, cuyo término fue anunciado por el Gobierno de Joe Biden para el próximo 23 de mayo, la cercanía de dicha fecha ha provocado incertidumbre entre los migrantes.

“Coespo no es una puerta de entrada a los Estados Unidos, ni somos nosotros los que determinan quiénes serán o no susceptibles de obtener asilo en el vecino país”, explicó la dependencia a los que permanecían formados en el exterior del edificio ubicado junto al puente internacional Paso del Norte.

Ciudad Juárez cuenta con 25 espacios de acogida registrados para las personas migrantes, que tienen una capacidad para aproximadamente 3 mil 200 personas, pero actualmente cerca del 90 por ciento de dichos espacios ya se encuentra ocupado, informó Valenzuela.

Y aunque existen excepciones al Título 42 –cuyos casos han sido acompañados por Coespo, en coordinación con organizaciones y actores humanitarios, a quienes se les ha permitido el acceso en el vecino país para que sean revisados sus casos–, no existe un registro, ya que todavía no se sabe cómo dará acceso Estados Unidos a los solicitantes de asilo una vez que concluya la política sanitaria.

Mientras tanto, “sólo podemos darte información de la situación en la frontera y de tus derechos en México. En algunas ciudades podemos representarte gratuitamente en trámites ante la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ante el INM (Instituto Nacional de Migración)”, informó HIAS.

La autoridad estatal también informó que dentro de sus oficinas pueden ser atendidos por HIAS, Comar y la Defensoría Pública Federal.