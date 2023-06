Sin limitantes para su creación artística

Ciudad Juárez.- El cáncer en los huesos no fue un impedimento para que la pintora y escultora Nora Marcela Arguijo Longoria, de 43 años, detuviera los movimientos del pincel y el lápiz, a pesar de que perdió el brazo izquierdo hace nueve años.

Nora vive en una casa en donde las paredes están adornadas con decenas de cuadros y dibujos con rostros de mujeres, que le recuerdan que no hay limitantes para el desarrollo artístico.

“Para mí es como un vicio, porque busco el tiempo para poder pintar, nunca se me han quitado las ganas. Lo bueno de esto es que a pesar de que perdí el brazo no se me quitaron las ganas de absolutamente nada, yo sigo y sigo, me dio el bajón cuando falleció mi esposo en el 2020, por enfermedad renal, ahí hubo un poco, porque al mes ya estaba pintando”, contó la artista.

En su taller guarda esculturas que dejó su marido, algunas de su autoría, o que hicieron en conjunto, y al igual que en la sala, los pasillos y las recámaras, cuadros coloridos fueron creados con diferentes técnicas.

“De lo malo, lo bueno, siempre he sido derecha, pero sí te quita poquito, porque al hacer escultura se requieren las dos manos. Para mí es pesado, hay ciertas cosas que sí se pueden, otras que no, pero he aprendido a tenerme paciencia, porque el tiempo que tenía antes no es el mismo de ahora, porque hacía las cosas rápido, pero tuve que calmarme porque entra un conflicto emocional, entonces, tengo que aprender a hacerlas lentas para poder irle agarrando”, expresó la artista.

Arguijo Longoria es oriunda del rancho San Lucas, Zacatecas, en donde adquirió el gusto por la pintura desde que estudiaba el preescolar, pero lo refrendó al ir a casa del abuelo de su amiga, en donde el tío tenía algunos cuadros que a ella le llamaron la atención.

En 1995 llegó a Ciudad Juárez proveniente de Zacatecas, y en el 2001 ingresó a la Academia Municipal de las Artes, donde estuvo un año; posteriormente estudió dos años y medio en Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Tenía muchas dudas, porque no sabía nada. Yo vengo de un rancho en donde la educación llega hasta la secundaria, entonces, de arte no iba a haber nada cerca”, dijo la pintora.

Son más de 100 dibujos con técnica de lápiz, plumas de pigmento, prismacolor, acrílico y óleo los que conforman su colección de arte. En ella destacan nueve piezas de la colección “Las Vírgenes”, además hay varios cuadros que entre su marido y ella pintaron, pero que ha sido difícil vender.

“Vender es difícil, es dependiendo si son dibujos o cuadros, porque el lápiz no es caro, ni las hojas, pero sí hay que utilizar otros elementos, más bien es el tiempo que le dedicas, yo me estoy mucho porque soy perfeccionista, soy una artista que está en evolución”, expresó Arguijo.

Nora ha expuesto con los colectivos fronterizos Arte Juárez y Descatrinados en el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal (MAHCH), en el X Espacio YC, en el Centro Municipal de las Artes (CMA) y en algunos cafés.

“Creo que es mental, el tenerse uno lástima no es bueno, decir ‘pobrecito de mí, perdí esto, ya me voy a echar a la depresión’, porque se da el caso, y creo que hay que ver lo que podemos hacer porque estamos vivos y tenemos una segunda oportunidad. Hay que aprovecharlas, hay que demostarle a los más chicos de la familia que si les llega a pasar algo se puede seguir adelante sin ningún problema”, manifestó Arguijo Longoria.

