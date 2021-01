Sin justicia… y sin apoyo

Archivo / El Diario de Juárez / Con cruces recuerdan a las fallecidas

Ivonne fue asesinada el 15 de junio de 1993. Su probable asesino, Higinio Bernardo González Shole, asegura su madre, fue capturado dos veces, las mismas que salió libre impunemente, denuncia.

“Ni justicia, ni nada. Ahora el gobernador Javier Corral Jurado nos quita lo poco que nos han dado, dejándonos en el total abandono”, dice Victoria Salas, madre de Guadalupe Ivonne Estrada Salas.

Recientemente, y después de 18 años de entrar en vigor el Programa de Apoyo a Familiares de Víctimas de Feminicidio a cargo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), la asignación de recursos fue suspendida temporalmente y con ello la entrega de 900 pesos quincenales a hijos o madres de mujeres víctimas de feminicidio, expone la integrante del grupo Madres en Busca de Justicia.

Las -125- beneficiarias en todo el estado dejaron de percibir el recurso desde el 15 de enero, asegura la entrevistada. Ante la solicitud de información de El Diario, el instituto explicó a través de una “Ficha informativa sobre el Programa de Apoyo a Familiares de Víctimas de Feminicidio” que dicho programa fue suspendido temporalmente por motivo de la revisión de los procedimientos.

El programa inició en 2003 y consiste en el apoyo a familiares directos de mujeres víctimas de feminicidio en Juárez y Chihuahua, principalmente a las madres que quedaron como responsables del cuidado de las hijas o hijos de las víctimas.

De acuerdo con Ichmujeres, se encuentran inscritas 125 personas a las cuales se les depositan quincenalmente 900 pesos por transferencia bancaria. Además, de que durante agosto de cada año se les entregan mil 800 pesos más para gastos escolares de cada hijo, siempre y cuando acrediten que continúan estudiando.

En diciembre reciben otro apoyo de mil pesos a manera de aguinaldo. Estas dos últimas cantidades se les hacen llegar en vales de despensa.

En 2020 este programa contó con un presupuesto de 3 millones 046 mil pesos, y al iniciar el presente año, los pagos fueron suspendidos por motivo de la revisión de los procedimientos de este programa “para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Víctimas, es por ello que el depósito de la quincena 1 al 15 de enero no se ha efectuado”, cita el documento oficial.

Se dijo que la revisión también obedece a que dicho programa nunca ha contado con reglas de operación, “una observación que año tras año se hace al instituto por parte de las diferentes instituciones que lo auditan”.

El pago se normalizará hasta que el proceso de revisión concluya, y las personas beneficiarias serán notificadas directamente cuando se reanuden los depósitos, advierte el instituto en la respuesta oficial.

“El Ichmujeres es consciente de las inconveniencias que esta revisión al programa puede ocasionar para las personas beneficiarias, es por ello que agradecemos su comprensión”, puntualiza.

Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, refiere que de momento no tienen información oficial de la suspensión del programa que ha sido instrumentado durante 18 años. “Dicen que el Estado ya no tiene dinero, pero cómo sí tienen dinero para tanta tontería que ellos hacen, ahí sí tienen dinero y para apoyar a las madres e hijas de mujeres desaparecidas, que no es reparación de daño, ya no tienen dinero. No nos dan justicia, apoyos menos”, dijo Victoria Salas.

La madre de Ivonne se hizo cargo de su nieta y asegura que difícilmente puede conseguir trabajo a sus más de 70 años.

“Al hombre que asesinó a mi hija lo agarraron dos veces y lo dejaron salir”, recuerda.

Para ella, el hombre apodado “El Licenciado” es el causante de la agresión sexual y muerte de su hija, quien fue localizada en El Chamizal.

Las madres afectadas están organizando las acciones que emprenderán para recuperar el recurso y cuestionaron las decisiones del Gobierno estatal, que ha dispuesto de 6 millones de pesos para comprarle una camioneta blindada al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras que los 3 millones de pesos asignados a este programa fueron “simplemente suspendidos”.

“Corral es el único gobernador que le ha dado la espalda a las madres de víctimas de feminicidio, nunca las ha atendido, las ha ignorado. En resumen, éste ha sido el quinquenio de la pesadilla para las víctimas”, señala Victoria Caraveo, una de las activistas involucradas en la creación de apoyos para las víctimas.

