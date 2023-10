Sin impacto reuniones por crisis migratoria

Ciudad Juárez.- Hasta el momento las reuniones de representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos para tratar temas migratorios no han tenido impacto ni han resultado en órdenes para el Gobierno de Chihuahua, de acuerdo con el representante de dicho orden en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez.

La canciller mexicana, señaló Ibáñez, “dijo que habría acciones contundentes. Yo no las conozco, no sé cuáles sean. A mí lo que me interesa es ver resultados porque cuando se normalice el flujo migrante, se normalizará el flujo de las fronteras”.

PUBLICIDAD

El funcionario, por otra parte, justificó la acción de rechazo de los habitantes del suroriente de la ciudad, que en días pasados protestaron en contra de la colocación de un campamento por parte del Gobierno municipal para dar refugio temporal a personas en contexto de movilidad que llegan a esta frontera.

Ante dicha iniciativa, vecinos del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, donde sería colocado el campamento bajo una carpa plástica, se manifestaron en contra por temor a que aumente la inseguridad en la zona.

Ibáñez dijo que “no es lo mismo darles a que estén donde ellos viven. Una cosa es apoyar a los migrantes y otra cosa es tenerlos en tu entorno, donde mucha gente se siente intimidada, agredida incluso. Lamentablemente eso es lo que sucede ante lo desconocido”.

El viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado en el que informó que “en coordinación con el ayuntamiento de Ciudad Juárez, se busca un terreno para instalar un albergue de puertas abiertas que asista –principalmente– a núcleos familiares y menores de edad con la asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal”.

Tras el descontento comunitario, finalmente el albergue será instalado cerca de la Presidencia Municipal de Juárez, en el sector norte de la ciudad.

Mientras tanto, ante las afectaciones en las exportaciones comerciales de México hacia Estados Unidos por los distintos puertos fronterizos, el Gobierno del Estado pactó con el gremio de transportistas operativos especiales para dar seguridad adicional, ante la petición expresa de los conductores que han permanecido en filas de hasta 20 kilómetros durante la noche en vialidades de Juárez o carreteras, dio a conocer el funcionario estatal.

“Lamentablemente se tienen que asignar recursos extraordinarios para proteger por esta contingencia”, mencionó.

dvilla@redaccion.diario.com.mx