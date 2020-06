Sin freno la diabetes e hipertensión aquí

Ciudad Juárez— Pese a ser factores que incrementan la mortalidad del Covid-19, las comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión no frenan entre juarenses, ya que la Secretaría de Salud registró que, de enero a junio de 2020, la urbe sumó 3 mil 548 obesos, 2 mil 554 diabéticos y 4 mil 245 hipertensos.

Sumados a los registrados en los últimos 4 años, Juárez tiene cerca de 46 mil 823 personas obesas, 24 mil 768 diabéticas y 36 mil 867 hipertensas, de acuerdo con datos obtenidos por Transparencia.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, explicó que estos padecimientos forman parte del síndrome metabólico, un conjunto de enfermedades que aumentan riesgos de sufrir complicaciones por Covid-19, o incluso dificultades que por otras causas pueden generar un infarto.

“Salud pública no es hospitales, no es centros de salud. La salud pública debe de hacerse entre todos, no hay salud pública sin comunidad, si el pueblo no entiende la responsabilidad de que puede estar en buenas condiciones de salud si toma conciencia de lo que tiene que hacer en salud en casa: revisar lo que come, revisar la actividad física, en fin, si no tomamos conciencia de lo importante que somos en casa, nuestro querido estado estaría condenado”, dijo Valenzuela Zorrilla.

Durante 2016 se registraron por el área de Epidemiología en Juárez 7 mil 181 obesos; en 2017, 11 mil 787; en 2018, 12 mil 282; en 2019, 12 mil 095, y a su vez, respecto a los diabéticos, en 2016 se tuvo registro de 4 mil 296; en 2017, 4 mil 907; en 2018, 5 mil 755; en 2019, 7 mil 256, y sobre los hipertensos, en 2016 fueron 6 mil 171; en 2017, 6 mil 992; en 2018, 8 mil 707; en 2019, 10 mil 752.