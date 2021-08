Sin fecha, regreso de Loera a delegación

Ciudad Juárez— Juan Carlos Loera de la Rosa, actual diputado federal por Morena, dio a conocer que se reincorporará a la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua una vez que se haga una transición con la actual titular de esa área, Bertha Alcalde.

Lo anterior significa que todavía no define si pedirá licencia a la diputación federal plurinominal que ostenta y cuyo período concluye a fines de agosto, en menos de 18 días.

Sobre la impugnación que mantiene en tribunales electorales federales contra María Eugenia Campos, el morenista señaló que “es un asunto del partido” al que pertenece, y aseguró que “está enfocado en lo que sigue”, además de que la relación con el gobierno electo de Chihuahua será institucional.

“He aceptado la invitación a reincorporarme como delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, representante del Gobierno federal y representante del presidente de la República, con la misión de fortalecer todos los programas del bienestar, que son la columna vertebral del gobierno de la cuarta transformación”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el regreso de Loera a la “súper delegación” el lunes pasado en la conferencia de prensa mañanera que hizo desde Ciudad Juárez, asegurando que “ya se terminó la campaña” y que el excandidato a la gubernatura “ahora tiene que buscar trabajar en beneficio del pueblo de Chihuahua, independientemente de las banderas partidistas”.

Ayer, en rueda de prensa desde donde fue su cuartel de campaña, el morenista afirmó que se hará cargo “palmo a palmo” del territorio chihuahuense y adelantó que retomará el recorrido por todo el estado, “por las colonias populares de aquí en Juárez, que han sido marginadas y segregadas del desarrollo urbano, del desarrollo económico”.

Apenas a fines de la semana pasada, el equipo jurídico del partido Morena llevó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra el triunfo en las urnas del 6 de junio de la panista Maru Campos. Pero Loera aseguró que “es un asunto de su partido” y no personal.

Dijo que cuando fue delegado, su encargo fue “institucional”, “de una manera correcta”. “La relación es entre instituciones, entre dependencias de gobierno, tenemos que acatar la ley”, apuntó a la pregunta sobre cómo será su relación con la próxima gobernadora.

“Trabajar en conjunto, he sido una persona institucional, siempre en los cargos, encargos que he tenido. He mantenido una conducta correcta, transparente y con respeto”, aseguró.

Sin embargo acotó: “la principal relación es con la gente, con el pueblo, esa es la verdadera prioridad”.

