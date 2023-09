Sin fecha para audiencia vs exservidores del Cereso 3

Ciudad Juárez.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) carece de una fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación contra Enrique G. V. y Williams L. H., dos de los exservidores públicos señalados tras los crímenes ocurridos dentro del Cereso 3 el pasado 11 de agosto de 2022.

La fecha de audiencia, 29 de agosto, fue anunciada por la Fiscalía General del Estado con varias semanas de anticipación, y los representantes legales de los señalados obtuvieron justificantes médicos para evitar su comparecencia, por lo que el Ministerio Público solicitó otra fecha para la formulación de cargos, sin que hasta el momento el TSJE programe la audiencia.

A través de sus abogados, los dos hombres presentaron justificantes médicos para no asistir a la audiencia, informó el TSJE.

Quien sí asistió a la audiencia fue Francisco Javier D. S., que fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público dentro de la causa penal 1642/23.

El exdirector del Cereso 3 había sido acusado por homicidio y homicidio en grado de tentativa en forma de comisión por omisión, pero los datos de prueba aportados por el Ministerio Público no sustentaron la acusación, aun y cuando tuvieron un año investigando a las tres personas que se incorporaron a la actual administración estatal que encabeza María Eugenia Campos Galván, trascendió en la audiencia que encabezó el juez de Control Jorge Enrique González Rodríguez.

El TSJE dio a conocer que la representación social cuenta con dos meses de plazo para el cierre de investigación complementaria y no se decretó medida cautelar contra el acusado porque el delito no es grave y únicamente existe la promesa o encomienda de su parte de continuar con el proceso.

Esta resolución del juez ya fue apelada por el Ministerio Público, dijo Enrique Rodríguez, vocero de la FGE, quien precisó que luego de la apelación están a la espera de la resolución en una segunda instancia.

Por los hechos ocurridos el 11 de agosto del 2022, la Fiscalía de Distrito Zona Norte ya obtuvo la vinculación a proceso penal de cinco personas, quienes fueron vinculados a proceso el 29 de septiembre de 2022. Estas personas eran custodios del penal: Armando T. D., Francisco R. M., Jorge Emmanuel O. O., Diego A. M. y Pedro H., acusados por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El primero de ellos en agravio de Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., mientras que la tentativa, en perjuicio de Noé R. F., Salvador C. S., Francisco Daniel R. A. y Noé H. C.

Presuntamente participaron de forma activa

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, presuntamente intervinieron de forma activa en lo ocurrido dentro del Centro Estatal de Reinserción Social No. 3, entre las 12:30 y las 13:20 horas, donde un grupo de internos pertenecientes al grupo criminal Mexicles, de manera conjunta con personas externas, privaron de la vida a las víctimas antes mencionadas.

El archivo periodístico refiere que Francisco Javier Delgado Soto, fungió como titular del Cereso 3, dimitió al cargo y en su lugar fue designado Alejandro Alvarado Téllez, quien estuvo al frente del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) 3, informó la FGE.

El exservidor público renunció mientras se encuentra bajo investigación por el motín ocurrido el pasado 11 de agosto, dio a conocer Sahira Castro, vocera de la institución.

Para Eduardo Sáenz Frías, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la salida del exservidor público no lo exime de la responsabilidad administrativa y penal en que pudo incurrir durante la reyerta que dejó como saldo dos muertos y cuatro lesionados por arma de fuego.