Sin excusa para no leer

Ciudad Juárez.— El proyecto federal “21 para el 21”, por medio del cual se distribuyen de manera gratuita libros de escritores mexicanos, nació con el objetivo de acompañar las conmemoraciones nacionales con una política del fomento a la lectura, pero el principal reto surgió al cuestionarse cómo llegar directamente a la ciudadanía, señaló Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“La parte más potente fue la conversación con Andrés de cómo distribuimos esto, no queríamos que llegara una caja a una Secretaría de estado o a un Gobierno municipal o estatal y se embodegue ahí. Queremos mano en mano”, dijo Taibo, quien ayer inauguró en la zona Centro el evento “1 KM de libros”, en el que se distribuyeron 21 ejemplares distintos.

Al mediodía, en las instalaciones de la Biblioteca Regional “El Correo”, arrancó la entrega de los libros entre las personas que realizaron el recorrido en diez estaciones distintas: Plaza Cervantina, Gratis Tienda, el Instituto Municipal de la Mujer, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), CentroX16, Café Tarí, Mercado Juárez y la Panadería Rezizte.

“Un libro regularmente cuesta más de 200 pesos y la economía está difícil. Éstos no son libros cualquiera, son una buena lectura garantizada y gratis. No hay excusa para no leer”, dijo Antonio Blanco, quien acudió al evento en compañía de su esposa y a partir del mediodía recorrió las distintas estaciones con el objetivo de completar sus 21 títulos distintos.

Entre los ejemplares que se entregaron de forma gratuita se encontraron ‘Río subterráneo’, de Inés Arredondo; ‘Balún Canán’, de Rosario Castellanos; ‘Muerte en el bosque’, de Amparo Dávila; ‘Tiene la noche un árbol’, de Guadalupe Dueñas; ‘Matarazo no llamó’, de Elena Garro; ‘Paseo de la Reforma’, de Elena Poniatowska, y ‘El libro vacío’, de Josefina Vicens.

Además de ‘Los de abajo’, de Mariano Azuela; ‘Tiempo de ladrones’, de Emilio Carballido; ‘Tomóchic’, de Heriberto Frías; ‘La sombra del caudillo’, de Martín Luis Guzmán; ‘Apocalipstick’, de Carlos Monsiváis; ‘El laberinto de la soledad’, de Octavio Paz, y ‘Canek’, de Emilio Abreu, entre otros títulos.

La elección de los escritores partió de diversos criterios, como la delimitación entre quienes publicaron su obra en los siglos XIX y XX, además de variedad de géneros literarios y haber obtenido los permisos necesarios para reproducir y distribuir los textos, por lo que la lista inicial de 50 títulos terminó en 21, explicó el director de FCE.

Actualmente se ha realizado un aproximado de mil 500 distribuciones de libros a nivel nacional, sólo quedan pendientes los estados de Michoacán y Yucatán, donde las entregas gratuitas de los ejemplares se hicieron por medio de eventos como el que tuvo lugar ayer en la zona Centro o con entregas directas en librerías de Educal y en tecnológicos.

Ejemplares donados

•Río subterráneo, de Inés Arredondo

•Balún Canán, de Rosario Castellanos

•Muerte en el bosque, de Amparo Dávila

•Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas

•Matarazo no llamó, de Elena Garro

•Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska

•El libro vacío, de Josefina Vicens

•Los de abajo, de Mariano Azuela

•Tiempo de ladrones, de Emilio Carballido

•Tomóchic, de Heriberto Frías

•La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán

•Apocalipstick, de Carlos Monsiváis

•El laberinto de la soledad, de Octavio Paz

•Canek, de Emilio Abreu