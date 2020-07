Sin estadísticas de abusos contra personal de Salud

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Pese a que la Secretaría de Salud insta a no agredir al personal de salud ante la contingencia Covid, la Fiscalía no lleva un registro de denuncias desglosado por médicos, enfermeros u otros empleados.

De lo que se tiene, aseguró Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependencia, es de denuncias por lesiones, en general, interpuestas por cualquier ciudadano cuando ha sido agredido o amenazado.

Puntualizó que la dependencia no recibe quejas como tal, recibe denuncias, recalcó: “Si no hay denuncia penal que perseguir no se levanta nada. Ahora, si hay lesiones o agresiones físicas, se pudiera llegar a levantar como acta de hechos, no como denuncia”, puntualizó el funcionario y dijo que no ha tenido conocimiento de que se hayan recibido en Juárez denuncias del personal de salud.

El Diario dio a conocer el pasado fin de semana un altercado en el que con empujones e insultos fueron expulsados de Plaza de las Américas enfermeras y médicos del IMSS que acudieron al inmueble a comprar alimentos. El responsable del posible acto de discriminación fue el administrador de la plaza, Rolando Talavera, quien luego ofreció una disculpa de manera pública.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, destacó que han sido más los actos de apoyo para con el personal de Salud que los discriminatorios y conminó a la población a que continúe así.

“Han sido más las muestras de afecto, de reconocimiento, de que los chihuahuenses nos damos cuenta del gran valor que está haciendo el personal de salud. Claro, no falta el inadaptado que se le ocurre salirse de eso que nos distingue a los chihuahuenses y cometer un error respecto al personal de salud, pero la mayoría, un 99.9 por ciento han sido muestras de afecto”, sostuvo el funcionario.

Respecto al incidente en la plaza comercial, destacó que se trató de un malentendido, derivado de las formas de comunicación entre las partes involucradas: “Siempre lo he dicho desde que empezó la pandemia, que este virus es un telegrama y nos está retando a una mejor comunicación entre seres humanos y esto (lo ocurrido) es un malentendido, una falta de comunicación, quizá, un tanto en las formas. Hay que prestar atención en cómo nos comunicamos entre nosotros como chihuahuenses porque, increíble, la comunicación se traduce en vidas”, destacó Valenzuela Zorrilla.

Insistió en que la población debe procurar se más accesible en acatar las recomendaciones del Estado, ya que se trata de trabajar en conjunto sociedad y Gobierno, para salir lo más pronto posible de la contingencia por Covid, que suma aquí 2 mil 828 casos con 536 fallecidos y 754 recuperados de un total estatal de 4 mil 867 casos con 685 muertes y mil 210 recuperados, confirmados por PCR.

Con esto, la frontera, que mantiene en semáforo naranja (de riesgo alto), mantiene el 58, 78 y 60 por ciento de los contagios, difuntos y recuperados del estado respectivamente. Por ello, el médico destacó que, aunque ya no se cursa el semáforo rojo (riesgo máximo), es de suma importancia mantener las medidas de prevención ante el Covid-19, para lograr alcanzar amarillo (riesgo medio).

avargas@redaccion.diario.com.mx