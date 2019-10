Sin especificar, anteproyecto de presupuesto para hospitales

Ciudad Juárez— El anteproyecto de presupuesto para el correcto funcionamiento de los nosocomios del Estado en Juárez acordado para la segunda mesa interdisciplinaria de Salud no fue especificado, indicó el diputado Benjamín Carrera, quien precisó que sólo se habló de la necesidad de duplicar el presupuesto estatal en Salud para disminuir las carencias actuales de medicamentos, insumos y personal.

Pese a haber sido acordado en la primera mesa, que se realizó de forma privada el pasado 30 de septiembre en esta frontera, el anteproyecto de presupuesto para los hospitales de esta ciudad no fue puntualizado en la segunda reunión realizada en el Salón Legisladores del Congreso del Estado, en la capital, donde asistieron legisladores de la Comisión de Salud, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, funcionarios locales de Salud e incluso el secretario Enrique Grajeda.

El legislador por Morena indicó que hoy pretenderá que le sea especificado el presupuesto necesario a conseguir para que en esta frontera no persistan las condiciones de insuficiencia.

“No, específicamente de Juárez no se habló (en la segunda reunión). Lo que pasa es que, como había diputados de otros distritos, se habló más bien a nivel estatal. No se abordó el tema de los hospitales de Juárez, sin embargo, estuvo ahí la encargada del tema administrativo, de Salud, con la cual acordé una reunión la próxima semana (ésta) para que me enseñe los números, específicamente de Juárez. A nivel estatal se habla de la necesidad de una cantidad superior a los 6 mil millones de pesos”, dijo Carrera.

Añadió que el secretario Grajeda habló de la necesidad de una restructura en el tema de Salud, y de un presupuesto elevado, que implicaría el doble de lo que se está otorgando a la Salud en Chihuahua, por lo que los diputados solicitaron que se entregara un análisis más detallado, donde se precisara un anteproyecto que especifique a qué rubros se destinaría el dinero, y los requerimientos. Con base en ello, buscarán entablar diálogo con diputados federales para solicitar un mayor presupuesto para la frontera.

“El secretario va a ir de nuevo al congreso este lunes, empiezan las comparecencias, y quedó de dar puntual respuesta el lunes que andemos por ahí (…) Hay dos procesos, el lunes informará de lo que se hizo, y después se tendrá que volver a juntar con nosotros para plantear el presupuesto. El Ejecutivo estatal tiene a finales de noviembre para entregar el presupuesto, tendremos que juntarnos de nuevo con los secretarios para que nos planteen cuál la cantidad que requieren para cumplir con su encomienda”, dijo.

Se buscó una versión de la Secretaría de Salud para saber a qué se debió el atraso en el anteproyecto presupuestal de los nosocomios estatales de Juárez, a través de Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte, quien también asistió a la reunión. Sin embargo, no estuvo disponible.

Las mesas interdisciplinarias fueron una iniciativa anunciada el pasado 12 de julio, luego de que personal de la CEDH acompañado Carrera y por Valenzuela Zorrilla, recorrieron los hospitales General, De la Mujer, Infantil y Civil Libertad.

donde se pudieron constatar las carencias del sector Salud.

El Hospital General tiene un abasto de 90 por ciento en medicamentos y de 95 en material de curación, el Hospital de la Mujer 85 por ciento en medicamentos y 76 material de curación y el Hospital Infantil 82.51 por ciento en medicamentos y 78 en material de curación. En el Civil Libertad se reportó un 83.71 por ciento de medicamentos y un 82.52 material curación, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud.

