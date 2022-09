Sin cuota no hay clases

Por la falta de pago de 400 pesos, establecidos como cuota obligatoria por la Dirección de la primaria Tomás Alva Edison, los hijos de Cinthia Zúñiga no han podido asistir a clases durante los primeros días del actual ciclo escolar y a pesar de que expuso las razones por las que no tiene las posibilidades de realizar la aportación establecida, la escuela negó la inscripción.

“Me dijeron que mientras yo no llevara el dinero no podían hacerles un lugar. A mis hijos aún no les he dicho que no van a ir a la escuela, yo he tratado de darles todavía una esperanza”, dijo Cinthia, residente de la etapa V de Riberas del Bravo, donde se encuentra ubicado el plantel que ha sido denunciado en diversas ocasiones por condicionar el acceso a la educación.

PUBLICIDAD

Las clases en las escuelas de nivel básico arrancaron el pasado lunes 29 de agosto y como los dos hijos de Cinthia, en edad de estudiar primero y tercer grado, no han podido asistir, ella procura ponerlos a realizar actividades en casa para que continúen relacionados con las actividades en el interior de los salones de clases y tengan en qué invertir su tiempo.

“Yo trato de ponerlos a estudiar, de que vayan aprendiendo un poquito más de todo y es así como ellos se la pasan aquí, en la casa”, dijo Cinthia, quien explicó que al intentar inscribir a sus hijos la Dirección de la escuela le dijo que no había espacios en los grados que solicitaba, pero le pidió regresar después con el comprobante de pago para darle los lugares requeridos.

Antes de que iniciara el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación y Deporte emitió un comunicado en el que señaló que no está permitido condicionar la inscripción ni los servicios que prestan las escuelas públicas al pago de aportaciones económicas e incluso indicó que habrá sanciones para los directivos, por lo que los estudiantes tienen asegurado un espacio en los salones de clases.

Sin embargo, madres y padres de familia han denunciado públicamente que los directivos de algunas escuelas continúan restringiendo el acceso a la educación a cambio del pago de la cuota establecida e incluso en planteles de alta demanda se brinda prioridad a quienes hayan liquidado el recurso, como en el caso de la Escuela Secundaria Técnica 90 y la primaria Tomás Alva Edison.

Ante la situación, el titular de la SEyD Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, solicitó a las madres y padres de familia afectados acudir personalmente ante las oficinas de la dependencia, ubicadas en el interior de Pueblito Mexicano, para atender sus casos y garantizar que todos los estudiantes ejerzan su derecho de acceso a la educación.

“No he recibido una sola petición, entonces es muy importante que si tienen alguna problemática de este tipo vayan conmigo, vayan ahí a la Subsecretaría, y arreglamos el tema porque el artículo 3 constitucional nos comenta que la educación debe ser gratuita para todos. Entonces, en todas las escuelas, tanto del subsistema estatal como del federal, no podemos estar cobrando cuotas”, dijo el subsecretario.

Sin embargo, aclaró que las sociedades de padres de familia pueden acordar montos y solicitar apoyo económico a fin de emplear los recursos para dar mantenimiento a las escuelas, pero no debe de ser de carácter privativo, por lo que en caso de que no se realice la aportación no pueden condicionar el acceso a la educación de los estudiantes.