Sin ‘clandestinas’ ni compras de pánico

Omar Morales / El Diario de Juárez / El horario oficial de venta es de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde entre semana

Ciudad Juárez— Tras la restricción de horario para la venta de alcohol en envase cerrado, la oficina de Gobernación en la Zona Norte exhortó a los juarenses a mantenerse alerta de los revendedores y evitar comprar este tipo de bebidas mediante clandestinaje.

Con el regreso a semáforo naranja, desde el pasado lunes se redujo el horario para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, en un intento por evitar el aumento de contagios por Covid-19.

Entre semana, la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado podrá realizarse en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas; mientras que los días viernes, sábado y domingo no se permitirá su comercialización.

Maribel Hernández, titular de Gobernación en esta frontera, indicó que aunque la dependencia no ha detectado venta irregular de bebidas alcohólicas tras las restricciones de horario, sí estará vigilante del comportamiento de establecimientos para asegurarse que cumplan con los acuerdos emitidos por el Ejecutivo estatal y tengan toda la información de manera formal.

Productos clandestinos pueden estar adulterados

Asimismo, exhortó a los juarenses a no comprar estos productos de manera clandestina o con revendedores, para evitar que puedan ser víctimas de daños a su salud.

“Hay que advertir del consumo de bebidas en espacios que no están regulados por Gobernación, porque el tema de los permisos no sólo es otorgar una licencia, sino que también se inspecciona que el producto no sea de dudosa procedencia, ya que ha pasado en otras ocasiones que el consumo de bebidas no reguladas puede llevar a la persona hasta el hospital”, agregó.

La funcionaria reiteró que la limitación de horarios no significa que el consumo esté prohibido, o que la producción de estas bebidas vaya a detenerse, por lo que pidió a los juarenses no caer en compras de pánico y únicamente ajustarse a los nuevos horarios que permanecerán hasta que se realice una transición en el semáforo epidemiológico.

