Sin citatorio para exfiscal por caso de desaparición

Ciudad Juárez.- El exfiscal Jorge González Nicolás dijo ayer que hasta el momento no ha sido citado a declarar por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la desaparición forzada de Adrián Favela Márquez y Adriel Alonso Ávila Barrios, ocurrida el 2 de octubre del 2012.

En su resolución 18/23, este organismo recomendó a la FGE “iniciar el procedimiento administrativo que corresponda, en contra de las personas servidoras públicas involucradas en las violaciones acreditadas en la presente resolución, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos, y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan”.

Esta recomendación, emitida el 28 de julio, fue aceptada por la Fiscalía, y también instruye que se “agote y resuelva conforme a derecho la carpeta de investigación en la que aparecen como víctimas directas Adrián y Adriel, agotando todas las líneas de investigación, bajo los principios por persona y de máxima diligencia”.

En el documento oficial se revela la relación que existe entre la privación ilegal de Adrian y Adriel con una riña registrada dentro del bar El Atorón, en la que participaron Aarón Quintana Rodríguez, Jesús Manuel Vázquez Rey y Daniel Humberto Torres Vargas, agentes ministeriales asignados a la seguridad personal del exfiscal, como lo citan notas periodísticas del hecho.

“Éste es un asunto que lo conozco nada más por lo que se me ha informado, yo no tengo información en qué consiste propiamente, creo que en aquel momento quienes estaban al frente de las investigaciones directamente como eran los policías y los ministerios públicos pues, supongo, que tendrán que dar una respuesta”, dijo en entrevista el abogado Jorge González Nicolás.

Refirió que no conoce el caso en concreto, ya que pasó hace muchos años y no tenía información concreta de qué fue lo que ocurrió.

“Recuerdo que en ese tiempo el tema de las desapariciones era un tema muy recurrente, que había muchos casos de ésos, entonces yo creo que quienes estuvieron al frente de esa investigación, que la mayoría todavía están ahí trabajando en la Fiscalía, pues tendrán una respuesta o algún comentario que hacer de qué fue exactamente lo que ocurrió y si hubo una omisión o no la hubo”, agregó.

¿Usted no ha sido citado a declarar?, se le cuestionó.

“No, no, he sido citado a declarar y si me citaran a declarar la verdad es que en la función de fiscal de la Zona Norte, por el año en que ocurrió, pues poca oportunidad hay de tener alguna información concreta que pudiera aportar algo a una investigación o una recomendación. Yo en particular ese asunto no lo recuerdo con claridad, es un asunto que siempre estuvo en manos de las áreas correspondientes del Ministerio Público”, respondió.

Estaban involucrados sus escoltas personales, se le planteó.

“No, no, no, yo no tengo conocimiento de mis escoltas. Mis escoltas, yo sé que fueron citados a declarar algunos escoltas y declararon ya, no están involucrados de manera oficial, las escoltas habían tenido un incidente según tengo entendido en un bar, en un restaurante, con unas personas que fueron detenidas y consignadas por las lesiones que ocasionaron”, recordó.

“Y tengo entendido que estas personas (no precisó qué personas) no aparecen en ningún momento de la consignación ni fueron señalados de nada, entonces pues esa investigación la llevan las autoridades federales y las autoridades locales y yo espero que se desarrollen de fondo, no hay ningún problema y está todo absolutamente abierto para demostrar eso”, puntualizó.

El archivo periodístico establece que cuando ocurrió la desaparición de Adrián Favela Márquez y Adriel Alonso Ávila Barrios, el fiscal Carlos Manuel Salas estaba al frente de la Fiscalía estatal y era jefe de González Nicolás, quien estaba a cargo de la Fiscalía en la Zona Norte.