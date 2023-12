Sin cena ni regalos pasarán la Nochebuena

Ciudad Juárez.- Cansado de estar en la cama, Adrián Trujillo Favela, de 52 años, se apoya en su esposa para inclinarse y tomar aire, pues debido a sus múltiples padecimientos las fuerzas sólo le alcanzan para moverse y hablar un poco.

Adrián vive en la colonia Manuel Valdez, ubicada en el suroriente de la ciudad acompañado de sus cuatro hijos y su compañera de vida, quienes por su situación económica precaria lo único que esperan este mes es que mejore su salud, aun cuando durante la Nochebuena en su mesa no haya una cena.

Él fue amputado de una pierna hace cuatro años, a consecuencia de la diabetes padece de piedras en los riñones, hace unas semanas lo intervinieron quirúrgicamente de la vesícula, y le aqueja una fuerte infección bacteriana luego de su cirugía, además de presentar una anemia que le puede causar más problemas, contó su esposa, Claudia Márquez Fernández.

“Aquí la vamos a pasar solos, acostados, no tenemos nada; de hecho, mi hijo me preguntaba qué le voy a comprar, le dije que ‘nada mi amor, no podemos’”, platicó.

Antes de que la salud de Adrián empeorara, se desempeñaba como conductor de transporte de personal, por lo que dos de sus hijos se dedican a trabajar con la unidad, los otros dos son menores de edad y estudian.

“Dijeron que trae mucha anemia, que se le puede complicar porque la bacteria puede correrle al cerebro, por eso está él en esa condición de batallar para hablar, se cansa de estar sentado, y traer muchos problemas, y con su amputación no se puede parar, lo tengo que cargar”, relató la esposa.

Para mejorar la salud de los riñones necesita un equipo con rayo láser que le facilita deshacer los grumos en los riñones. El año pasado rentó una máquina en aproximadamente 20 mil pesos, pero este año la familia carece de recursos para reunir esa cantidad, dijo su esposa.

Adrián tiene Seguro Social, tendrá su próxima cita con el médico cirujano, pero aún falta que le den una fecha para que acuda con el nefrólogo. Él no quiere pasar este último mes del año internado, prefiere estar en casa, atendido en su hogar.

El afectado necesita de pañales, Ensure, comida saludable y cuidados especiales, sin embargo los dos sueldos de sus hijos no alcanzan para más, sólo para lo básico, agregó su esposa.

“Estamos batallando para la atención también porque cada vez que lo internan me piden sangre que debemos, también plaquetas. También tiene una cirugía pendiente, lo van mandar con el nefrólogo para ver si el riñón está funcionando, si no pues se lo van a retirar, si es así pues lo van a mandar a Torreón, porque aquí no hay el equipo, yo tengo que rentar uno de rayo láser para que no lo manden hasta allá”, detalló la entrevistada.

El hogar cuenta con dos habitaciones y un baño, por el que paga mil 800 de renta, además de todos los servicios.

“Este año no hay nada, le dije a mi esposa que no habrá tamales, no va a haber Navidad, este año nos agarró de a tiro mal; ahorita lo que yo quiero es componerme para salir adelante, seguir sacando a mi familia adelante. Es muy difícil, yo me desespero mucho porque no estoy impuesto a depender de nadie, me desespero mucho de no poder hablar, de no poder levantarme, de no irme a trabajar”, expresó Adrián con dificultad.

La familia vive en la calle Pitayo número 637, cruce con Jaime Nunó, en la colonia Manuel Valdez.

Para brindar donaciones puede hablar al teléfono (656) 861-2766. (Verónica Domínguez / El Diario)