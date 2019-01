Sin camiones nuevos no hay aumento, advierte Transporte

Ciudad Juárez— Autoridades estatales cambiaron la postura respecto al ajuste a la tarifa de transporte público en la frontera: hasta no ver físicamente camiones nuevos, no habrá aumento.

Así lo mencionó el jefe del Departamento de Transporte en la frontera, Luis Lugo Ordorica, quien dijo que después de una reunión con el gobernador Javier Corral celebrada la semana pasada, se determinó no conceder un incremento tarifario hasta que no haya modernización.

“Tienen que presentar unidades nuevas, hasta que no haya modernización, no habrá aumento, hasta que no veamos físicamente las unidades”, aseveró.

Tres concesionarios de las líneas Exprés, Universitaria y Juárez Zaragoza buscaban ayer firmar un compromiso con autoridades para comprar una flotilla de camiones nuevos, acompañados de representantes de Mercedes Benz.

La propuesta que pretendían presentar al representante del gobernador en Juárez, Mario Dena, era la adquisición de 100 camiones modelo 2020, tres meses después de que se autorice un nuevo ajuste.

Sin embargo, Dena no acudió a la reunión a la que fue invitado a las 2 de la tarde en las oficinas de Transporte, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.

De acuerdo con Carlos Hernández, presidente de la Ruta Exprés, busca por su parte adquirir 35 camiones, aunque dijo que si no hay aumento antes, no habrá renovación de la flotilla.

“Cómo voy a comprar algo si no hay incremento. Queremos el incremento ya, ya están los camiones. Que se haga un compromiso con la armadora, si nosotros incumplimos, que seamos sancionados con la ley con base en el contrato que se haga”, señaló.

“¿Qué garantía tengo si no me dan el aumento? Quedamos donde mismo; alguien tiene que ceder, ni siquiera se les está pidiendo aval. Gobierno del Estado no quiere modernizar el transporte, el aumento de la tarifa es indispensable para modernizarnos”, agregó.

Los tres concesionarios acudieron a la cita con un estudio elaborado el año pasado realizado en función de las alzas a los combustibles, que son los gastos de operación más representativos, de acuerdo con Hernández.

Dijo que buscarán una cita la semana entrante para que el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, los escuche y tome en cuenta el compromiso que quieren firmar, para que les den el ajuste.

Lugo señaló que “no queremos correr el riesgo de que los concesionarios no vuelvan a cumplir un compromiso que ya han hecho antes”, y refirió que así lo dejó claro Corral en una reunión que tuvieron la semana pasada.

Hernández refirió que cada camión cuesta alrededor de un millón 800 mil pesos, "según lo que estuvieron platicando los señores de Mercedes, están listos para que en dos o tres meses, nos entreguen las primeras unidades".





