Sin avances la denuncia de Pérez Cuéllar vs Corral

Ciudad Juárez.— La denuncia que interpuso el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en contra del exgobernador Javier Corral por el asunto de la “casa caliente” de la Costa Rica sigue igual.

“No he recibido ninguna notificación hasta hoy, vamos a revisar”, manifestó ayer el alcalde. Dijo que espera que en este caso haya voluntad de la Fiscalía General del Estado para atenderlo.

PUBLICIDAD

“Yo espero que la haya, no quiero opinar sin haber platicado con el fiscal, también hay una denuncia que yo presenté desde la administración estatal anterior por el uso de aeronaves para un evento del PAN, esa está muy sólida, está muy fuerte, entonces voy a retomarlo, no quiero adelantar juicio de valor hasta en tanto no platique con el fiscal”, declaró.

El Municipio interpuso en mayo pasado una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado contra el exgobernador Javier Corral por defraudación fiscal, informó en esa fecha el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Explicó que Corral, a quien nombró el “huevonazo de El Paso”, adquirió un terreno de 275 metros cuadrados en la calle Costa Rica, casi esquina con Ignacio de la Peña, y no pagó el impuesto de traslación de dominio, y por ello el 8 de mayo se interpuso la denuncia.

“Ahí mismo había defraudado con una compra de una finca a una adulta mayor, ahí mismo compró un terreno y no ha pagado el impuesto de traslación de dominio”, anotó.

Dijo que la compraventa se hizo en la Notaría 3 en octubre del 2019 y no se ha escriturado, probablemente debido a la forma en que adquirió el predio.

“Esta denuncia no se va a quedar ahí, va a salir toda esta podredumbre”, mencionó entonces el alcalde al referirse a la compra del predio.