Sin aire, en salones de preescolar

Ciudad Juárez— Padres de familia del preescolar Teotihuacán, ubicado en el suroriente de la ciudad, externaron su preocupación debido a que sus hijos carecen de aire acondicionado por la falta de energía eléctrica desde el ciclo escolar pasado.

Pese a que se tienen los aires en la escuela, la falta de un transformador es el motivo por el cual los menores están soportando las altas temperaturas.

“A veces los niños ya no quieren estar por el calorón, gracias a Dios no se me han enfermado, pero el que acaba de graduarse le salía sangre por la nariz, y no quiero que a mis otros niños les pase lo mismo”, refirió Mónica Castilla, madre de familia.

El plantel tiene inscritos a 110 alumnos que reciben las clases en cuatro aulas y también se tiene una sección para la dirección, informó Ana García Contreras, directora del plantel.

Los padres de familia comentaron que la directora ya ha realizado varios oficios en el cual ha expuesto la falta de energía eléctrica.

Ana García Contreras, indicó que la institución es de reciente creación y cuando recibieron las instalaciones fue hasta que se dieron cuenta que faltaba el suministro de luz.

“Empezamos a hacer gestiones en Servicios Educativos, nos dieron todo el mobiliario necesario para los niños, inclusive los aires, desde el año pasado fuimos varias veces, pero hasta el momento no se nos ha dado una solución”, confirmó la directora de la institución.

Explicó que en el departamento de Planeación y Programación se le comentaba el proceso en el que iba cuando solicitó que se le pusiera el transformador.

La semana pasada se le informó que ya tenían el presupuesto en Chihuahua, sólo faltaba completar una documentación para la instalación de la infraestructura que le falta.

Para conocer la versión oficial, se solicitó información a Francisco Chávez, portavoz de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) en la Zona Norte, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.





