Sin afectaciones en el servicio del BRT-2

Ciudad Juárez.— Luego de un intento de embargo a unidades de BRT-2 por una demanda laboral, el subsecretario de Transporte estatal, Luis Aguirre Aguilera, quien carece de detalles del hecho, aseguró que no se afectó el servicio en la ruta, aunque sí se reunirá con el concesionario del servicio.

“No tenemos información, estamos citando al concesionario para que nos platique, es un tema privado pero sí queremos saber para saber las repercusiones. Tengo dos versiones del hecho, pero prefiero corroborar. El servicio sigue normal”, comentó en entrevista.

Por su parte, Christian Velázquez Muñoz, representante legal de Lazos 5 Puntos, empresa encargada de la operación de la línea, aseguró que la entidad comercial no está ligada al laudo que se ha intentado cobrar por tercera ocasión el miércoles y que la demanda laboral cuenta con fallas técnicas que no permiten el cobro que el demandante exige.

“La empresa no tiene participación en el juicio, no somos parte en el juicio. Es la Línea Poniente Sur donde hay 40 concesionarios y donde cada uno tenía sus choferes. Nosotros vamos a hablar con la Secretaría de Acuerdos para reiterarle que, por tercera vez, fueron y no pudieron ejecutar porque Lazos 5 Puntos no tiene participación en el juicio”, aseguró el representante legal de la empresa.

El miércoles, la abogada particular Jocabeth Santander acudió al establecimiento ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre y calle Bronce con documentación en la que la Junta Especial Número 3 solicita “el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago”.

El monto, indicaba la documentación y datos proporcionados por Santander, son 594 mil 900 pesos que el trabajador José Mauricio Castillo reclama como indemnización por despido injustificado después de 12 años de labor en la Línea de Transporte Poniente Sur.

Incluso Ever Morales, socio de Lazos 5 Puntos, dijo en entrevista que la Línea Poniente Sur “migró a la empresa Lazos 5 Puntos”, y que la parte demandante trabajó para otro integrante de la sociedad, además de que busca quedarse con bienes de esta última, como un camión articulado que presta el servicio para el sistema de transporte BRT-2.