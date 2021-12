Sin acuerdo, pláticas entre Municipio y Poliplaza

Ciudad Juárez.— Tras una disputa mediática, el Municipio y Poliplaza conformaron ayer la comisión contractual que se encargará de vigilar y dar seguimiento al contrato entre ambas partes, pero no arreglaron sus diferencias.

Hace 15 días el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, anunció a los medios de comunicación que se había iniciado el proceso de cancelación del contrato del servicio médico a los empleados municipales, por 200 quejas acumuladas en tres meses.

Los representantes de Poliplaza, con razón social, Hospitales de Juárez S.A. de C.V., manifestaron que buscarían el diálogo con el presidente municipal, pero esto no había ocurrido hasta ayer que se reunieron ambas partes.

“El Municipio accedió a conformar una comisión permanente que está establecida en el contrato de prestación de servicios, estamos muy contentos de que hayan accedido a esta solicitud, espero que ésta pueda ser la instancia donde podamos solventar las diferencias y mejorar las condiciones del contrato”, dijo el apoderado general de Hospitales de Juárez, Kevin Guerrero Carrera, antes de entrar a la reunión.

Sin embargo, al terminar la junta –que tuvo una duración de una hora 20 minutos–, no se estableció el diálogo.

“Nosotros solicitamos la reunión, nos dieron la reunión, pero no nos dan las respuestas ni soluciones”, indicó Guerrero.

Expuso que, al parecer, la instalación de la comisión sólo se hizo para cumplir con el contrato, pero al final no se acordó otra junta de seguimiento ni se habló de la cancelación del contrato.

“Esto no nos deja satisfechos, no creo yo que se pueda decir que hayamos restablecido el diálogo como tal, en virtud de que no tengo la certeza cuándo me van a volver a recibir”, manifestó.

Agregó que en la reunión tampoco se habló de las 200 quejas, ya que el Municipio sólo dijo que enviaron 50 oficios a Poliplaza con recomendaciones.

“Sin embargo, ninguno de los oficios fue tocado, ninguna recomendación fue tocada en la reunión”, mencionó.

Guerrero aseguró que Poliplaza está preparada para cualquier situación que se presente, para hacer negociaciones o para hacer mejoras.

“Estamos listos para cualquier cosa, siempre que implique un trato digno y un diálogo abierto, sin embargo ahorita todo lo que se ha dicho es a través de medios, y aquí en esta reunión no se encontraron respuestas”, anotó.

La comisión quedó integrada por el secretario del Ayuntamiento en representación del alcalde, la directora de Salud, el oficial mayor y dos representantes de Hospitales de Juárez.

La directora de Salud, Daphne Santana, declaró que la comisión se llevó a cabo conforme está estructurado en el contrato.

“Por el cambio de administración se presentaron a los nuevos integrantes de la comisión y se hicieron las recomendaciones como se solicitan en el contrato, recomendaciones de cuestiones técnicas, médicas”, explicó.

La funcionaria dijo que hasta el momento todo seguirá como se establece en el convenio.

“Cumplimos con una comisión que solicita el contrato”, añadió Santana. “Se hicieron recomendaciones, cuestiones técnicas, médicas, se habló de oficios que ya se han enviado y ellos constan que han sido recibidos”.

El 30 de junio del 2011, el Cabildo aprobó por unanimidad concesionar al Hospital Poliplaza Médica el servicio médico a sus empleados y jubilados por 15 años, así como a los derechohabientes de éstos.

La administración municipal paga mensualmente entre 15 y 18 millones de pesos al hospital por el servicio médico a sus derechohabientes, lo que asciende a un monto entre 180 a 216 millones de pesos al año, se dio a conocer.