Simuló PASA destitución de gerente

El incumplimiento de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) de destituir a su gerente general, uno de los ofrecimientos hechos a los empleados que se alzaron en huelga en días pasados, es una mala señal, afirmó el alcalde Armando Cabada.

“Me dicen que no está atendiendo de manera directa en la empresa, pero no se puede engañar a los trabajadores, si los trabajadores dicen que ahí sigue y que sigue mandando, es que así es. Entonces, yo sí le pido a la compañía que atienda esto y que responda con lo que se comprometió a hacer”, declaró.

La huelga que por cuatro días realizaron empleados de la empresa en la segunda semana de agosto finalizó el día 13 de ese mes con el compromiso de directivos de PASA de cumplir con varias demandas de los operadores, entre ellas la destitución del gerente Héctor Zamora.

“Es parte de los acuerdos que se hicieron con la directiva. Me parece que hay algunos pendientes que se tienen que atender, uno muy claro y me quedó a mí y a los directivos que vinieron, claramente planteado por los trabajadores, es que no quieren a ese gerente, que no tiene la sensibilidad de tener un buen trato con los empleados y el ofrecimiento fue que lo iban a retirar”, dijo ayer Cabada.

Se buscó una versión de PASA al respecto, pero no hubo respuesta en su línea telefónica.

Tras el paro de labores, los empleados y los directivos de la empresa llegaron a acuerdos como un incremento salarial del 6 y 4 por ciento para operadores y ayudantes respectivamente.

También la implementación de un nuevo reloj checador, y otros sistemas administrativos para asegurar que no se descuenten días indebidamente cuando el dispositivo no registre las entradas y salidas.

Además, que se paguen las horas extra que por causas ajenas a los operadores se acumulen, que en un período no mayor al 30 de septiembre se reemplacen 21 unidades por camiones nuevos, y la destitución de Zamora y de la encargada de Recursos Humanos, se informó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx