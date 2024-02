Simplificarán trámites para construcción de fraccionamientos

Ciudad Juárez.- La administración municipal trabaja en la simplificación de trámites en la Dirección General de Desarrollo Urbano en la construcción de fraccionamientos, afirmó el coordinador de Administración y Control de Proyectos, Enrique Licón Baca.

La propuesta para la mejora de trámites en esta dependencia se presentó por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), se dio a conocer ayer en sesión del Consejo de Mejora Regulatoria.

En la reunión, el representante de Canadevi, Alfredo Arce, presentó el proyecto a solicitud de la administración municipal.

Dijo que revisaron seis procesos entre los que se encuentra la autorización de anteproyectos de condominios, por lo que hicieron programas y revisaron a detalle cuáles son los temas relevantes en el desarrollo para mejorar los tiempos y regular algunos trámites que se duplican o que no son necesarios.

También analizaron cómo reducir los procesos, los temas que se pueden eliminar, pues en ocasiones se alargan por distintas circunstancias.

La sesión ordinaria se llevó a cabo en la sala Francisco I. Madero, de la Unidad Administrativa Benito Juárez, donde el alcalde Cruz Pérez Cuéllar comentó que además de Desarrollo Urbano se debe trabajar en otras mejoras.

“Yo diría que hay que buscar más. Hay una serie de trámites que no tienen sentido. Hay cosas que no avanzan si no hay plazos. Son de los grandes temas pendientes en este país, no solo en Juárez”, expresó Pérez Cuéllar.

La titular de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, aseguró que además de trabajar con la Canadevi, la dependencia ya ha realizado mesas de trabajo en el análisis de la normativa que es la parte principal para fundamentar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la dirección.

Durante la segunda sesión del Consejo, el alcalde tomó protesta a los nuevos integrantes Andrés Morales Arreola, director general de Desarrollo Económico, así como a Antonio Rivera Velarde, representante de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

El Consejo de Mejora Regulatoria se encarga de trabajar para simplificar los trámites y servicios del Gobierno municipal, explicó el coordinador de Administración y Control de Proyectos, Enrique Licón Baca.

“Es algo que el presidente municipal ha hecho mucho hincapié en que debemos poner mucha atención, para este se llevó todo un proceso, se tuvo que pasar por Cabildo, se tuvo que instituir un Consejo, un Comité y ya estamos trabajando en ello”, aseguró.

Agregó que aparte de la mejora en los trámites de Desarrollo Urbano, también se hará lo mismo en Tesorería y Ecología.

