‘Silenciarnos no es opción’

Ciudad Juárez.— Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Ciudad Juárez volverán a salir a las calles para exigir un alto al feminicidio, la desaparición y todos los tipos de violencia hacia las mujeres.

Diversas organizaciones, agrupaciones feministas y colectivas de madres y familiares participarán en las marchas y los distintos eventos que se llevarán a cabo en esta frontera.

Las primeras en salir a la calle serán las madres de víctimas de desaparición, trata y feminicidio, quienes llegarán a las 9:00 de la mañana a la cruz de clavos ubicada sobre la avenida Juárez, en la entrada del puente internacional Paso del Norte, para colocar una ofrenda floral en memoria de las mujeres asesinadas.

Activistas del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez acompañarán a las madres en el evento “Las nombramos”, en el cual nombrarán a las mujeres que han sido asesinadas este año en la ciudad y darán lectura a un posicionamiento.

A las 9:45 de la mañana, las madres comenzaron una caminata al río Bravo, en solidaridad con otras madres y familiares a quienes les han arrebatado a sus hijas.

A las 2:00 de la tarde, las madres partirán hacia el Memorial Arroyo El Navajo, en donde han sido encontradas e identificadas al menos 11 mujeres en medio del desierto del Valle de Juárez.

“Juntas al memorial: Corazón resiliente”, fue nombrada la acción de las madres quienes serán recibidas en Praxedis por una caravana de mujeres del pueblo y en la primera etapa del memorial se realizarán consignas, se dará lectura a un posicionamiento, se colocará un arreglo floral por parte del Municipio de Praxedis, y las madres tomarán la palabra.

Dos caminatas masivas

Este 8 de marzo, Ciudad Juárez contará con dos marchas feministas, la primera será una Marcha Separatista, la cual saldrá a las 2:00 de la tarde del estacionamiento de Plaza Juárez Mall hacia el Memorial Campo Algodonero.

“Debido a las circunstancias de otras convocatorias, nos dimos a la tarea de organizar una marcha totalmente separatista en otro punto de la ciudad, no solo en el Centro vive nuestra rabia, existe en todas las partes de esta ciudad violenta, feminicida y machista, descentralicemos nuestra lucha, silenciarnos no es una opción, hagamos lo que nadie hace por nosotras”, se lee en la convocatoria del evento organizado por las agrupaciones Juárez Feminista, Colectiva libre feminista y Amoradas.Jrz.

También se llevará a cabo la Marcha 8M Incluyente, la “convocatoria transincluyente” es difundida a través de redes sociales por las agrupaciones Cielo Morado, Pan y Rosas Ciudad Juárez, Hijas de su Maquilera Madre, Red Okupa Juárez y Mujeres del Movimiento contra la Militarización, y es a las 4:30 de la tarde en el exterior del Museo de la Revolución en la Frontera (Muref).

La cita es para familiares de víctimas de feminicidio, activistas, feministas, colectivas y organizaciones de mujeres a las 4:30 de la tarde, para salir del cruce peatonal de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, de donde el contingente partirá a las 5:00 de la tarde.

Este año el contingente realizará una parada para realizar un acto de homenaje en la calle Inocente Ochoa, en donde se encuentra la bicicleta de Isabel Cabanillas, quien era integrante de Hijas de su Maquilera Madre y fue asesinada el 18 de enero de 2020.

La marcha culminará en la cruz de clavos de la avenida Juárez, en donde se les dará la voz a las madres y se dará la lectura de un posicionamiento.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), durante 2022 un total de 137 mujeres fueron privadas de la vida en Ciudad Juárez y la zona de El Valle de manera dolosa, y hasta ayer ya sumaban 23 mujeres más privadas de la vida de manera dolosa durante 2023, entre ellas tres menores de edad.

Organizan una jornada humanitaria

Más de diez organizaciones de la sociedad civil, colectivos y órganos de gobierno acudirán hoy al Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) para participar en una jornada de servicios de asistencia humanitaria y protección para las mujeres migrantes que permanecen en la ciudad.

El evento organizado en marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es coordinado por la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) y el Consejo Estatal de Población (Coespo) a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la avenida Francisco Villa número 9, a un costado del centro de salud Todos Somos Mexicanos, abajo del puente internacional Paso del Norte.

“En esta jornada, tiene por finalidad, proporcionar orientación integral a las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad, a través de la instalación de módulos de diferentes servicios gratuitos, dispersión de materiales de consulta y charlas breves sobre los programas y apoyos sociales activos”, informó Dirvin García, coordinador del CAIM.

Se espera que acudan más de 180 mujeres migrantes que permanecen actualmente en los albergues Alabanzas al Rey, Casa Eudes, Jesucristo es la Respuesta, Pasos de Fe y Esperanza, Casa Hogar del Migrante, El Buen Samaritano y el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.

Participarán el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), con acceso y procuración de justicia para quienes hayan sido víctimas de algún delito; Servicios de Salud de Chihuahua, a través del Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, realizará pruebas rápidas para la detección de ETS y aplicará vacunas contra la influenza y tétano; y el Servicio Estatal de Empleo contará con una bolsa de trabajo para migrantes que cuentan con un permiso para permanecer en el país, al igual que la Dirección de Derechos Humanos del Municipio.

El Comité Internacional de Rescate (ICR) donará kits de higiene personal; Gratis Tienda tendrá donación de ropa y accesorios; Sin Violencia, A. C. ofrecerá sus servicios de atención psicosocial y asesoría legal migratoria; los abogados de Las Américas participarán con asesoría legal migratoria y La Jugarreta contará con un espacio de juego y convivencia para menores.

Kids in Needs Of Defense (KIND) llevará a cabo la proyección de cortometrajes; HIAS Juárez dará un taller de atrapasueños y ofrecerá asesoría legal migratoria; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregará kits de higiene personal y dará información a las personas en movilidad sobre su Programa de Retorno Voluntario Asistido; y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también ofrecerá atención psicosocial.