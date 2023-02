Siguen su camino en el aprendizaje

Ciudad Juárez.- Mientras esperan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus padres, aproximadamente 120 niñas, niños y adolescentes migrantes estudian kínder, primaria o secundaria en las aulas de Ciudad Juárez, informó el titular de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes.

Al menos la mitad de ellos acuden diariamente a la primaria Pascual Ortiz Rubio, dirigida por la maestra Dora Elia Espinoza, debido a la cercanía del plantel con la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, cuyo personal traslada todos los días a los menores provenientes tanto de otras entidades de México como de otros países.

“Muchas veces llegan y luego se van porque les abren el paso a Estados Unidos… la verdad es que la única problemática que tienen, en el caso específico de los niños haitianos, es el idioma, pero luego luego se acomodan de alguna forma; los niños son muy inteligentes y los maestros aquí en Juárez son maravillosos, están capacitados para hacerle frente a cualquier situación”, comentó el funcionario estatal.

Dijo que un reto similar se tiene con los menores de Brasil y de Estados Unidos, pero se ha podido trabajar con ellos dentro de las aulas de decenas de escuelas.

Fuentes informó que Juárez tiene aproximadamente 972 escuelas de gobierno, y de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo) actualmente hay en la ciudad cerca de 3 mil migrantes albergados en los 23 espacios humanitarios registrados, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento están en edad de educación básica, es decir, unos 900 menores, por lo que hay cupo para todos.

Recordó que desde el año pasado, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el Estado de Chihuahua cuenta con el “Protocolo de acceso a la educación básica de NNA en situación de migración en el estado de Chihuahua”, el cual establece el proceso para que, sin importar su origen y procedencia, los menores ejerzan su derecho de estudiar.

“A través de Unicef, se hizo el protocolo de cómo tratar a los niños migrantes cuando llegaran, que ninguno podía ser rechazado, que no era necesario tener papeles, todo ese tipo de situaciones… que no hubiera discriminación con los niños migrantes. La verdad es que se lleva el protocolo sin problema, yo he tenido juntas con los directores y supervisores que están en esas escuelas y la verdad es que la única problemática que tienen es el idioma”, comentó.

El protocolo fue elaborado por la Mesa de Inclusión Educativa de NNA en Situación de Migración en Chihuahua, y establece seis pasos para garantizar el derecho a la educación de los menores migrantes, en los cuales se establece que la Dirección de la escuela está obligada a recibirlos en cualquier momento del ciclo escolar.