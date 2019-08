Siguen sin encontrar lugar en escuelas

Por cambio de domicilio o falta de recursos económicos, padres de familia acudieron a escuelas de nivel básico a inscribir a sus hijos de manera extemporánea. La Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) en la Zona Norte abrió el plazo de registro este jueves y viernes para que aquellos menores que no fueron preinscritos en febrero.

“Nosotros apenas nos cambiamos a esta zona habitacional y pedimos espacio en primaria y secundaria; en primaria fue fácil, pero no en secundaria”, manifestó ayer una madre de familia que recién se mudó a la zona habitacional de la Valle del Sol.

Por la cercanía la familia eligió la primaria Pascual Ortiz Rubio y la secundaria técnica número 44, ambas ubicadas sobre la calle Neptuno en la colonia Satélite.

Monserrat Mendoza Estrada, director de la secundaria, dijo que el plantel enfrenta saturación en el turno matutino, sin embargo, mencionó que cuentan con espacios para adolescentes en el turno vespertino.

“Lamentablemente las familias no quieren enviar a sus hijos a la escuela por la tarde. Tengo muchas solicitudes de cambio de turno, pero no se podrá satisfacer esa petición, pues no se le puede quitar el espacio a un alumno para dárselo a otro”, advirtió el director, quien de manera tajante dijo que no realizará cambio alguno.

El director expuso que el próximo lunes inician las clases con los alumnos ya distribuidos por grupo y aunque recordó que el examen denominado Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS), dejó 40 alumnos por salón, se ajustó a un mayor número de estudiantes para atender las solicitudes de estudiantes.

Para el ciclo escolar un total de 25 mil 963 estudiantes presentó el examen Idanis en 77 escuelas secundarias públicas, tanto del nivel estatal como federal, así como instituciones de telesecundaria.

Francisco Chávez, vocero de la SED en la Zona Norte, dijo que será este viernes cuando se tengan los datos del total de menores de edad que fueron inscritos en escuelas públicas de forma extemporánea.

Agregó que tras concluir esta última jornada de inscripción y una vez elaboradas las asignaciones de los estudiantes en sus respectivos grupos, las y los maestros y directivos de las escuelas estarán preparados para recibir a las y los niños y adolescentes el próximo 26 de agosto, día en que inician formalmente las clases para el ciclo escolar 2019-2020. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)