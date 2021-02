Siguen sin electricidad varias colonias

Fotos: Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Lectores de El Diario de Juárez reportaron que siguen sin servicio de electricidad en colonias como El Barreal, Infonavit Aeropuerto, Villa Alegre, Morelos, Bosque de Salvárcar, Zaragoza, Pino Seco, Nogales, y Álamos de San Lorenzo.

Además Anapra, El Campanario, Quintas del Valle, Montecarlo, Parejas del Sur, Hacienda Universidad, El Granjero, Fortín de la Soledad, Parajes de Oriente, Los Parques y Gardeno.

Norberto de la Torre, uno de los lectores, escribió: Acá en el Valle, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay rutas, no hay calles pavimentadas, no hay hospitales, no hay funerarias, no hay nada…”

Otras de las colonias sin electricidad son Horizontes del Sur, fraccionamiento del Real, Oasis, Galeana y la Cuesta, entre otras muchas más.