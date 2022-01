Siguen sin confirmar ómicron en el estado

Ciudad Juárez— La Iniciativa Internacional para Compartir los Datos Genómicos de la Gripe y SARS-CoV-2 (Gisaid, por sus siglas en inglés) expuso, a través de un mapeo, que los flancos norte y sur de Chihuahua cuentan con presencia formal de la variante B.1.1.529, ómicron, más virulenta. Esto, mientras el Consejo de Salud determinó aplicar desde ahora medidas extraordinarias.

Aunque de acuerdo con el Colegio de Médicos, tal ramal del coronavirus se encuentra circulando, pero sin detectarse ante la insuficiencia de muestreos, el Gobierno del Estado, que espera la confirmación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre), regionalizó al territorio estatal en cinco zonas como una de varias medidas cautelares.

El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, manifestó que tras una reunión extraordinaria se acordó que las regiones de Juárez, Chihuahua y Delicias son las que están rozando los indicadores del semáforo naranja, por lo que se les aumentarán las restricciones “para disminuir contagios de Covid-19 y reducir el riesgo latente de la variante ómicron”.

Lo anterior cuando el mapa Gisaid –con datos de medición epidemiológica internacionales– precisa que, si bien aún no existe la prueba para demostrar su presencia en la entidad, en diversos estados de México y Estados Unidos, con una amplia conexión aérea aquí, tal mutación se encuentra con contagios comunitarios.

Alonso Ríos Delgado, titular del Consejo Consultivo del antes referido gremio de doctores, con 36 años de experiencia, y Lorenzo Soberanes Maya, secretario, con 41 años fungiendo, refirieron que es sumamente probable que tal modificación del virus, que se perfila para ser la dominante sobre la Delta, ya este aquí, pero no hay capacidad técnica para detectarla pronto.

“Ellos (los funcionarios) no van a querer hacer declaraciones y hasta cierto punto es comprensible porque no podemos asegurar, nadie, que sí está porque no tenemos la prueba médica científica, pero tampoco lo podemos negar porque tampoco existe un estudio en Chihuahua que respalde que no existe la variante. En nuestro país no existen muestras suficientes”, expuso Ríos Delgado.

Al unísono, Soberanes Maya dijo que lo recomendable es que, ante la fácil dinámica de traslados por avión, la población reconozca que debe procurar la sana distancia, higiene y cubrebocas para cortar las cadenas de transmisión de este o cualquier otro tipo de SARS-CoV-2, dado que formalmente el InDre ha oficializado una veintena en el territorio estatal.