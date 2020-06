Siguen sanciones por parte de Seguridad Vial

Ciudad Juárez— Un total de mil 285 vehículos han sido sacados de circulación por no contar con placas y 900 conductores han sido amonestados por llevar acompañantes. Ambas medidas se han aplicado durante el período de restricción de movilidad urbana implementado para evitar la propagación del Covid-19, informó el vocero de la Coordinación de Seguridad Vial, José Luis Sánchez Martínez. Del 29 de mayo al 9 de junio, incluyendo el período denominado “nueva normalidad” –cuando iniciaron labores varias maquiladoras y otros giros, al ampliarse el catálogo de empresas esenciales– fueron retirados de circulación 465 automotores que no presentaban matrículas y a causa de las restricciones de movilidad. De esa cifra, un total de 420 corresponde a conductores de vehículos, 15 guiadores de motocicletas y 30 choferes de transporte público, explicó Sánchez Martínez. Mientras que del 9 al 25 de mayo 900 automovilistas fueron amonestados por llevar acompañantes y se sacaron de circulación 820 vehículos que no portaban placas. Además, del 25 al 29 de mayo no se generaron actividades debido a que la Coordinación de Seguridad Vial estaba realizando adecuaciones a la forma de continuar con la operatividad de las medidas. El pasado 8 de mayo el Gobierno municipal implementó las revisiones a la documentación de vehículos en circulación y ordenó a los ciudadanos no llevar acompañantes en los automotores privados para fortalecer la instrucción de que sólo debe salir de casa una persona por familia. Las restricciones continúan vigentes aún en la “nueva normalidad” y la Coordinación de Seguridad Vial pide a los juarenses no olvidar el respeto a estas medidas que tienen como objetivo evitar una mayor propagación del SARSCoV-2. “El exhorto a la comunidad es mantenerse en casa y no salir a menos que sea estrictamente necesario, no bajar la guardia en la cuestión de salud, ya que un descuido puede desencadenar un contagio en el círculo más cercano”, dijo Sánchez al referir que es comprensible que deben salir quienes van a trabajar dentro de las actividades ya reactivadas. El aforo vehicular en las calles continúa en el porcentaje estimado la semana pasada, al iniciar la “nueva normalidad”, que es un 60 a 70 por ciento de ocupación en las principales avenidas de Ciudad Juárez.