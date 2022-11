Siguen las interrogantes sobre ‘ruterazo’

Ciudad Juárez.— Aunque ayer fue identificado el chofer del camión que murió tras volcarse en la carretera Jerónimo-Santa Teresa el sábado y se confirmó que prestaba servicio a la maquiladora Legget, prevalecen múltiples interrogantes en torno al incidente.

El hecho de que el chofer no trajera cartera ni identificaciones, que la unidad tenía número económico clonado y que además no estaba en servicio a la hora del incidente, son cuestionamientos no resueltos por las autoridades al momento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), apenas ayer fueron los propietarios de la unidad volcada a hacer el reclamo a la representación social. Comentaron que el camión tenía GPS, pero no respondieron mayor información, trascendió.

Por su parte, el subsecretario de Transporte estatal, Luis Manuel Aguirre, confirmó ayer, luego de las primeras diligencias, que el operador del camión fue identificado como Gabriel Rodrigo Morales. La unidad le daba servicio a una maquiladora denominada Legget.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, dio a conocer Sahira Castro, vocera de la FGE.

La vocera de la Fiscalía dijo que ayer lunes por la tarde la familia del conductor identificó a la persona fallecida y descartó la práctica del peritaje terrestre. Esto debido a que sólo se anexarán las actas de los primeros respondientes, en este caso la Guardia Nacional.

“El camión estaba fuera de servicio y nada tenía que andar haciendo en la zona del accidente”, dijo ayer el servidor público.

Según datos recabados en el lugar el sábado pasado, la unidad circulaba desde el cruce internacional Santa Teresa por la carretera San Jerónimo, a la altura del kilómetro 7, cuando ocurrió el percance.

El reporte preliminar es que el conductor de la unidad de color azul marino y blanco, con placas 756412-B, circulaba de norte a sur con dirección a Ciudad Juárez, sobre su carril derecho, cuando perdió el control debido a causas por determinarse en peritajes, para luego volcar quedando fuera de la vía e impactándose sobre una alambrada, y terminando sobre su costado derecho, indicó información preliminar de la Guardia Nacional proporcionada a este medio.

En lo que va del año suman 258 accidentes en los que este tipo de unidades se han visto involucradas, además han dejado a siete personas sin vida, según el seguimiento periodístico.

Información de la Subsecretaría de Transporte indica que el camión trabajaba con un permiso sobrepuesto, práctica que, de acuerdo con esta autoridad, es común en esta agrupación de permisionarios.

Se dijo que el conductor se quedó dormido al volante, por lo cual la unidad volcó y él salió proyectado, perdiendo la vida de manera instantánea.

El percance fue atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN), debido a que ocurrió en una vía federal. (Con información de Luz del Carmen Sosa / El Diario)