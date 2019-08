Siguen esperando autorización de ingreso a Estados Unidos

Sólo en ocho de los últimos 31 días el Gobierno de Donald Trump ha permitido el ingreso de migrantes registrados en Ciudad Juárez ante el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) para solicitar asilo político en Estados Unidos.

Ayer, por décimo día consecutivo, las autoridades mexicanas informaron a los más de 5 mil 840 migrantes registrados en esta frontera que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) no recibiría a ningún solicitante.

Aproximadamente el 80 por ciento de los registrados es de origen cubano, el 10 por ciento mexicano y el resto de diversas nacionalidades, principalmente centroamericanos, aunque las autoridades no tienen certeza de cuántos de ellos permanecen todavía en la ciudad esperando cruzar de manera legal por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

Esta semana Jael, un joven cubano de 27 años de edad, cumplirá tres meses en Juárez, la frontera a la que llegó creyendo que sería más fácil cruzar, pero todavía le faltan más de 2 mil números para que le toque su turno de cruzar la frontera, y en los últimos 30 días la lista sólo ha avanzado 257 números.





Comienzan a desesperar

Seguimientos periodísticos indican que entre el 11 de julio y el 11 de agosto fueron llamados por los agentes de CBP sólo 150 personas, pero debido a que 107 de los registrados ya no estaban cuando les tocó su turno de cruzar, la lista avanzó un total de 257 registros, del 11 mil 876 al 12 mil 133, donde permanece inmóvil desde la tarde del 1 de agosto.

Jael dijo ayer que los cubanos registrados no quieren ingresar al vecino país de manera ilegal por miedo a que les cobren una multa de hasta 20 mil dólares o los castiguen para que no puedan entrar a Estados Unidos hasta por 10 años, pero confesó que la desesperación de ver que no avanza la lista, que a quienes cruzan los estén retornando para que esperen en México su proceso de asilo político y que las autoridades migratorias les digan allá que ellos desconocen la lista de registro en México, los hacen vivir en la incertidumbre.

“Es muy desesperante, un día nos dicen que habrá nuevas leyes, otro que ya no pasará nadie, luego empiezan virando (retornando) a los cubanos, y ya no sabemos qué hacer, estamos acá desesperados. Unos quieren ir a pararse al puente, hasta ahora somos más los que queremos hacer las cosas bien, pero también nos estamos desesperando, es ya mucho tiempo el que tenemos acá, con miedo también de que un día nos diga la Policía de migración que vamos para atrás”, confesó el isleño, quien espera en un albergue de la ciudad.

En los últimos 31 días, sólo los días 12, 13, 15, 16, 17, 20 y 31 de julio CBP dio acceso a migrantes, a través de Grupo Beta y de Coespo, mientras que en lo que va de agosto, hasta ayer sólo habían sido recibidas 15 personas, la tarde del día 1 de agosto.

Según datos de Coespo, hasta ayer en la tarde sumaban más de 17 mil 974 migrantes registrados para esperar su turno de cruzar la frontera, mientras que las lista de llamados por CBP iba en el 12 mil 133.