Siguen entregándose migrantes en el Bravo

Ciudad Juárez.— Más de mil 200 migrantes, en su mayoría de Venezuela, cruzaron el río Bravo (llamado río Grande en Estados Unidos) entre la tarde del miércoles y la mañana de ayer; sin embargo, serán expulsados a México a través de distintas fronteras, informó la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Narró que el 29 de marzo de 2023, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, recibieron informes de un grupo de migrantes de entre 200 y 500 personas que caminaban hacia el este, por el bordo fronterizo mexicano; aproximadamente a las 4 de la tarde los agentes de la estación de El Paso comenzaron a encontrar otros grupos de migrantes, dichos grupos eran de 20 a 30 personas.

PUBLICIDAD

En la noche del mismo miércoles sumaron más de mil personas “ingresando ilegalmente a los Estados Unidos y entregándose a los agentes de la Patrulla Fronteriza en la puerta fronteriza cerca de Barker Street y Cesar E. Chavez Border Highway (a la altura del Centro de Convenciones Cuatro Siglos en Ciudad Juárez).

Los migrantes encontrados son principalmente de Venezuela y son unidades familiares. A partir de ahora, los agentes continúan encontrando grupos que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos”, informó ayer la autoridad estadounidense encargada de vigilar la frontera con México.

De acuerdo con los migrantes, a través de redes sociales comenzó un falso rumor de que Estados Unidos había abierto sus puertas a los migrantes que estaban en Ciudad Juárez tras el incendio registrado en el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual sumaba hasta ayer 39 víctimas mortales y 27 heridos.

Durante la mañana de ayer, El Diario observó un grupo de aproximadamente 200 personas más en el mismo punto, marcado con el número fronterizo 36, en donde el resto del día se siguieron sumando personas quienes creyeron que habían recibido bajo parole humanitaria a los cientos del día anterior.

“El Sector El Paso quiere informar a los migrantes que nada ha cambiado. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el Sector de El Paso continúa expulsando migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las nacionalidades susceptibles al Título 42 son: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Aquellos migrantes que no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8”, informó.

“La gente no debe creer a los contrabandistas u otras personas que afirman que las fronteras están abiertas. Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje. Los migrantes que ingresan ilegalmente están sujetos a expulsión y repatriación”, señaló Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza.