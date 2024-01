Siguen en pie de lucha padres de desaparecida

Ciudad Juárez.- Este 28 de enero se cumplirán 29 años del nacimiento de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida hace casi 15 años en Ciudad Juárez, por lo que el próximo lunes su familia la celebrará a la distancia, en la zona Centro.

Martha Rincón y José Luis Castillo partirán un pastel y le cantarán las mañanitas a su hija, pero también realizarán el Esmeraldaton 2024, a través del cual buscan prevenir el delito de la desaparición en niños, niñas y adolescentes. Esmeralda tenía 14 años de edad y quería ser veterinaria, pero el 19 de mayo de 2009, desapareció cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, y tomó un camión para ir a la Secundaria Técnica 79.

Desde entonces, sus padres llevan siempre su rostro plasmado en una lona rosa que utilizan como mandil, con la leyenda “No me olviden, falto yo”, la cual han convertido también en pendones que colocan en las calles de la ciudad, como ocurrirá el próximo lunes 29 antes de la carrera pedestre.

“Los esperamos, no crean que cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada dejan de pasar las cosas, las cosas siguen pasado; siguen desapareciendo y siguen asesinando mujeres. Entonces, no esperemos a que sea alguien de nuestra familia o nuestro vecino para salir a realizar labores de prevención”, dijo ayer el padre de Esmeralda al invitar a la comunidad a participar en la pega de pendones que se llevará a cabo el próximo lunes.

Explicó que los pendones rosas con la imagen de la progresión del rostro de Esmeralda serán colocados sobre las avenidas 16 de Septiembre, Vicente Guerrero y Juárez, en donde se llevará a cabo el Esmeraldatón 2024.

El objetivo es que quienes participen y quienes recorran el primer cuatro de la ciudad vean el rostro de Esmeralda, con el cual se busca encontrarla y prevenir más desapariciones. Además, los participantes recibirán premios en efectivo, de 250, 500 y mil pesos, en cada una de las categorías varonil y femenil de 6 a 12 años y de 12 a 18.

Las inscripciones se realizarán el mismo lunes a partir de las 11:00 de la mañana en el área peatonal de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, en donde la carrera comenzará a la 1:30 de la tarde, informó Castillo.

Después de la competencia pedestre y las premiaciones, los padres, hermanos, sobrinos y familiares de Esmeralda, celebrarán su 29 aniversario con un pastel y las mañanitas en la calle Vicente Guerrero y Juárez, donde debió de haber tomado un segundo camión para ir a la escuela.

En 2012, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontraron en el Arroyo El Navajo, en la sierra del Valle de Juárez, 10 centímetros de su pie izquierdo, por lo que con ayuda del Grupo de Acción por los Derechos Humanos los padres realizaron los distintos rastreos ciudadanos en la zona desértica, en los que se localizaron más restos humanos, pero ninguno de Esmeralda.

Por ello, los padres y abogados han logrado que las autoridades mantengan la carpeta de investigación como desaparecida y no como víctima de feminicidio.