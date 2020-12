Siguen el ritmo a músicos juarenses

Ciudad Juárez.- Músicos de la vecina ciudad de El Paso entregaron ayer a sus colegas de Ciudad Juárez despensas y juguetes para sus hijos como parte de una campaña de apoyo que mantuvieron durante este mes, ante la difícil situación económica que están pasando los instrumentistas de este lado de la frontera.

Diferentes tipos de alimentos, además de juguetes para los hijos y nietos, fue lo que recibieron los músicos de parte de sus colegas paseños, quienes desde los primeros días de este mes pusieron en marcha la colecta “Presta para la Orquesta”, reuniendo víveres, los cuales mandaban al lado mexicano cada semana, dijo Jorge Cameras, uno de los organizadores de la actividad.

En un evento efectuado en la plaza “Juan Gabriel”, que se encuentra por la calle Mariscal, en el Centro de la ciudad, los paseños entregaron el apoyo a sus colegas juarenses, organizados por el grupo Juárez Rock 60.

“Los compañeros músicos de Juárez saben que siempre contarán con nuestro apoyo, no están solos y los respaldaremos en cada ocasión que se necesite”, expresó Cameras.

Explicó que durante todo este mes han estado enviando despensas a los músicos juarenses, tarea a la que se han dedicado en las últimas semanas, luego de que él se enteró en plática con otros de sus colegas sobre la situación que enfrentan por el cierre de los establecimientos donde ellos normalmente trabajan, como los salones de baile.

“A principios del mes me habló un compañero músico de Juárez para platicar y me contó cómo estaba la situación por la pandemia del coronavirus, además de que por la cuarentena no había trabajo y no se podían reunir, lo que había causado depresión en muchos de ellos, por lo que decidimos ayudarles de inmediato”, dijo el señor Cameras.

Enfatizó que bajo el lema

“Presta para la Orquesta” todos los músicos de El Paso estuvieron juntando alimentos para los colegas de Ciudad Juárez, pero además reunieron juguetes para sus hijos o nietos, artículos que entregaron ayer en el evento que organizaron en el Centro de esta frontera.

Cameras, músico ya retirado, dijo que junto con la asociación Juárez Rock 60 organizaron el evento efectuado este miércoles, pero mantienen el contacto entre ambos grupos para estar pendientes de las necesidades que puedan tener los músicos juarenses y ayudarles a salir adelante.