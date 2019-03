Siguen congestionados puentes fronterizos

Las filas de vehículos en los cruces internacionales no han disminuido ya que hasta las 9 de la noche, el reporte señalan tiempos de espera de más de dos horas, como es el caso del puente libre.

El último reporte señala que en el puente libre hay dos líneas abiertas y el tiempo de espera por la readyline es de 158 minutos mientras que para la estándar es de 165 minutos.

En el caso del puente Paso del Norte la espera en readyline es de 110 minutos al igual que en la estándar.

En Zaragoza hay solo una línea abierta y la espera en readyline es de 115 minutos en tanto para la estándar es de 120 minutos.

Por el puente Santa Teresa hay una línea abierta y el tiempo de espera en readyline es de 23 minutos mientras que en la estándar de 245 minutos.

Una usuaria de Reporte de Puentes identificada como Myrna Sáenz escribió: “4 hrs para cruzar por Santa Fe..le pregunte al aduanal y me dijo que se supone esto comenzaría el domingo, pero que adelantaron el recorte de oficiales por lo de las caravanas (así q me dijo, que esto era el comienzo por no se cuánto tiempo”.

Otros usuarios compartieron videos y fotografías de las líneas kilómetros líneas de vehículos en el puente Zaragoza.