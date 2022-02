Sigue sin fecha reunión entre empresa y vecinos

Ciudad Juárez.— La reunión anunciada para inicios de enero por la Dirección General de Protección Civil (DGPC) entre habitantes del fraccionamiento Vista los Ojitos y la empresa Asfaltos y Pavimentos de Ciudad Juárez (ASPA), con el fin de “socializar” las actividades de la segunda, continúa sin fecha.

De acuerdo con lo que explicó en enero Roberto Briones, titular de la DGPC, el encuentro es una condición para que la empresa pueda reanudar actividades con explosivos como los 125 kilos que detonó el pasado 30 de diciembre, cuando provocó daños en 29 viviendas de la zona habitacional ubicada enfrente de la fábrica, a un costado del bulevar Camino Real.

“Lo que pasa es que (la reunión) no depende de mí, sino de muchos factores, también depende de la empresa y de los vecinos, porque ellos (la empresa) tienen que hacer labor de convencimiento a los afectados, porque muchos estaban renuentes a aceptar la reparación de sus casas”, dijo Briones.

“Entonces, yo como Protección Civil no puedo entrar a exigir a un vecino que haya tenido un daño en su casa, que acepte la mejora que esté ofreciendo la empresa; es cuestión de socializar el entorno”, agregó el funcionario.

Por separado, una de las residentes afectadas dijo ayer que ASPA sólo le reparó el vidrio de una ventana, mas no las grietas que se abrieron sobre otras fracturas que se habían generado en detonaciones anteriores y que ella había tratado de reparar.

“Que hayan venido a reparar el muro, no, no vinieron”, dijo Adriana Macías, residente de la calle Vista del Puerto y quien en enero pasado mostró cómo una de las fracturas en uno de los muros de la cocina es visible desde la parte exterior de la casa.

“Ahorita ya no creo que vayan a hacer algo, pero si vuelve a pasar eso, tendría que poner una denuncia, porque sí se corre el riesgo de que se vaya a caer la casa”, agregó Macías.

En entrevista telefónica, Briones destacó que se mantiene la suspensión del uso de explosivos ordenada a ASPA luego de la detonación del pasado 30 de diciembre.

“No pasa de este mes cuando tengamos la reunión con ellos; lo que hemos estado vigilando es que no haya detonaciones y no han hecho; ya no tuvimos más denuncias por parte de afectaciones de los vecinos, y ahorita entramos en la segunda etapa, que es ver la socialización del entorno, y posteriormente ver cuál es la forma de trabajar”, dijo Briones.

