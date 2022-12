Sigue siendo discrecional el uso de los cubrebocas

Ciudad Juárez.— El uso de cubrebocas continuará siendo discrecional, aseveró Oscar Ibáñez Hernández, representante de la Zona Norte de Gobierno del Estado. Dijo que aunque la obligatoriedad de las mascarillas volvió en la entidad de Nuevo León, en este territorio norteño no se retrocederá en la norma que marca el empleo no forzoso de barbijos, tal cual lo determinó el Consejo de Salud el 7 de diciembre.

Apuntó que las condiciones aquí son distintas. No obstante, enfatizó que existen recomendaciones para extremar precauciones, para evitar que crezcan más los contagios de SARS-CoV-2 y otras infecciones respiratorias agudas (IRAS). Destacó que las autoridades mantienen un seguimiento diario al coronavirus y, de considerarlo preciso, verán si es puntual juntarse para tomar nuevas decisiones.

PUBLICIDAD

“Sí se hicieron recomendaciones para que se mantuvieran las medidas de higiene, porque efectivamente hubo un ligero repunte, pero no ameritó una medida generalizada (…) Acuérdense que el monitoreo que hace la Secretaría de Salud lo hace semanalmente, en realidad diariamente, pero se hacen evaluaciones. Dependerá, ahora sí, de cómo se vaya comportando para poder determinar”, externó Ibáñez Hernández.

Por su parte, el Colegio Médico advirtió que resulta indispensable que la ciudadanía use las mascarillas, debido a que –además de la vacuna– genera una elevación en los índices de protección contra la patología. Alonso Ríos Delgado, presidente del gremio de médicos, manifestó que los profesionales que se encargan de la atención de los pacientes urgen a la comunidad a que coadyuve en frenar a tiempo el índice de casos.

“Las autoridades son resistentes y resilientes en el sentido de que no dan su brazo a torcer, no, dicen que no, pero ahí están los casos en aumento. Hay muchas personas de la tercera edad y niños enfermos de Covid-19, internados. Por eso hemos pregonado a los cuatro vientos que en Chihuahua, en Juárez, no se quitara el uso obligatorio del cubrebocas”, dijo el profesional.

Exhortó a que la Federación tome a bien considerar el envío de más biológicos a esta localidad, puesto que la efectividad de los boosters o terceras dosis está perdiendo fuerza.

Consultado al respecto, Ibáñez Hernández destacó que hasta ahora no han recibido ninguna información sobre el arribo de inyecciones para incrementar el índice de anticuerpos en las personas. Ambos pidieron tener precaución.