Sigue registro para becas

Tomada de internet

Ciudad Juárez— La Dirección de Educación continuará hoy los trámites de registro para entregar becas escolares a estudiantes de nivel básico que enfrentan problemas económicos.

Martha Beatriz Córdova Bernal, titular de la dependencia, indicó que este lunes recibirán la documentación y folios ade los alumnos cuyo apellido tenga las iniciales con las letras: P, Q y R.

Agregó que los puntos para recibir la documentación son el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, Centro Comunitario Samalayuca, biblioteca Manuel Robles Flores del poblado San Agustín y la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, conocida como la Coordinadora de Zaragoza, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Mañana martes 4 de agosto se recibirán los requisitos de quienes cuyas iniciales de los apellidos son las letras: S y T.

La funcionaria explicó que el proceso de registro se llevó a cabo de manera virtual, hecho que ayudó a evitar aglomeraciones.

Mencionó que en los lugares donde se realiza la recepción de la documentación se cuentan con las medidas preventivas contra el Coronavirus Covid-19, que van desde el uso de cubrebocas para empleados y asistentes, colocación gel sanitizante y se les solicita mantener una distancia prudente entre cada uno de los asistentes.

Norma Sánchez, es una de las madres que acudió la semana pasada a realizar la entrega de documentación y aseguró que de obtener este estímulo económico que consta de mil 500 pesos, podrá comprar un dispositivo electrónico para su hija pueda continuar con las clases en línea el próximo ciclo escolar.

“Este ciclo que acaba de pasar mi hija perdió muchas clases porque no le tengo computadora ni tablet, entonces casi no podía conectarse a las clases, pero si nos dan la beca es lo que voy a comprarle para que no siga perdiendo clases”, refirió la madre de familia.

