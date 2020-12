Sigue protesta de alumnos de la UACJ en Rectoría

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— “Estaremos aquí el tiempo que sea necesario, han pasado horas y sólo vienen administrativos que no nos escuchan; desde que empezamos este movimiento exigimos la presencia del rector, pues creemos que sólo él es quien puede cumplir nuestras peticiones”, fueron las palabras que estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) emitieron ayer tras cumplir más de 30 horas en las instalaciones de la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Al menos 20 universitarios se pronunciaron este sábado en contra de la UACJ por la falta de respuesta a la petición de reducir las colegiaturas y eliminar las cuotas por pagos extemporáneos, entre otras exigencias.

“Seguimos con las mismas peticiones, estamos abiertos al diálogo pero las autoridades de las institución no nos han escuchado, no nos han ofrecido soluciones concretas; lo que pedimos es que haya un verdadero compromiso y se nos entregue un documento oficial que especifique las cláusulas para que no haya lagunas administrativas”, dijo un estudiante que prefirió omitir su nombre por miedo a represalias.

“Ellos (administrativos de la universidad) tomaron una postura unilateral, incluso publicando un comunicado, lo que ellos consideraron un arreglo, lo que está muy alejado de la realidad porque a nosotros no nos consultaron”, agregó.

“Es un verdadero insulto que el rector de la UACJ gane más de 300 mil pesos, mientras tenemos compañeros que están dejando su carrera por no poder pagar las cuotas de colegiatura, materiales y transporte, entre otros gastos, y todavía los multan con intereses interminables”, dijo otra estudiante.

Los quejosos manifestaron que desde la tarde de ayer, les comenzaron a cortar servicios básicos como agua y electricidad al interior del edificio ubicado en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar; sin embargo, aseguraron que ahí permanecerán hasta obtener una respuesta por parte del rector, Juan Ignacio Camargo Nassar.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho, las autoridades de la universidad han manifestado que las puertas de la Rectoría están abiertas para nosotros, entendemos que esta situación causa malestar, pero consideramos que la acción es justa y necesaria, nos acusaron de vandalismo, sin embargo, los cristales se rompieron debido a que los mismos guardias pusieron una valla contra nosotros”, dijo Jorge, uno de los inconformes.

En una atención a los medios ofrecida ayer por la tarde, los estudiantes pidieron tanto al gobernador del estado, Javier Corral, como al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir sus promesas de campaña y trabajar para que haya un modelo de educación superior gratuita.

“La educación no es un botín electoral, es un derecho, por eso le recordamos al gobernador y al presidente lo que mencionaron en sus campañas sobre este tema”, comentaron.

Asimismo, los estudiantes aseguraron que les fue cortada la comunicación y los guardias de seguridad les han prohibido el acceso a la Rectoría a otros alumnos, mientras que los que llegan a salir para comprar alimentos o agua, ya no pueden reingresar al edificio.

“Se ha impedido que más compañeros vengan a apoyarnos, no sabemos qué va a pasar, aquí vamos a estar, hay compañeros que vienen y nos traen comida y la pasamos por entre los barrotes; que sepa la universidad que no necesitamos calefacción, ni luz, la protesta va a continuar aquí y afuera, y responsabilizamos a los directivos si algo les pasa a los compañeros que están dejando prácticamente en la calle”, comentó María, otra estudiante.

Los alumnos expresaron que están al tanto del proceso legislativo que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión respecto a la posibilidad de la implementación de una ley que permita la educación superior gratuita, por lo que aseguraron que esperarán a que termine el análisis de dicha iniciativa para tomar acciones.

“De aprobarse esta ley, queremos ser la primera universidad beneficiada, e invitamos a todos los estudiantes de otras universidades que tengan cuotas altas a unirse a esta lucha”, comentaron.

En el pliego petitorio dado a conocer ayer por los manifestantes, se destacó la eliminación de cuotas por pago extemporáneo; una rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2020; así como abrir más espacios para los estudiantes, debido a que los cupos fueron reducidos; también se pidió justicia para los alumnos de Medicina que han sido expuestos en “hospitales Covid” sin remuneración y sin equipo de protección; además de cobros justos a extranjeros, ya que indicaron, éstos llegan a sobrepasar los 32 mil pesos por un semestre.

“Todavía hay compañeros que se burlan de nosotros porque piensan que lo que pedimos no es justo, pero los invitamos a ver la realidad de otras personas, hay gente que se quedó sin empleo, hay quienes no están recibiendo un sueldo, consideramos que es tiempo de dejar de ser egoístas, tenemos compañeros que tienen que abandonar la universidad por no poder pagar estas cuotas”, concluyeron.

Respecto a la situación, se buscó la opinión del área de Comunicación Social de la UACJ, así como del propio rector, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

