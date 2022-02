Sigue maltrato animal: multan a 11 en 40 días

Ciudad Juárez.— La Dirección de Ecología ha recibido este año 84 denuncias por maltrato animal, de las que en 73 casos se dejó un aviso de sanción y en 11 casos se aplicó una multa, informó la titular de la dependencia, Yesenia Anaya Retana.

El último de los casos que se registró fue de un perro pitbull que estaba encadenado y por intentar escapar estuvo a punto de ahorcarse. El dueño recibió una multa de 2 mil 886 pesos.

La funcionaria hizo un llamado a los propietarios de mascotas para que les brinden las condiciones adecuadas de vida como refugio, alimento y atención médica.

“El maltrato animal no sólo es golpear un perro, también es no darle las atenciones que necesita, ya que muchos tienen mascotas pero no las atienden de la manera correcta, por lo que se exhorta a tener el respeto por las mascotas, a que las atiendan, o si no pueden darles la atención, no las tengan”, manifestó Anaya.

Explicó que en lo que va del año, la Dirección General de Ecología ha recibido 84 denuncias de maltrato contra animales, de las que en 73 se dejó un aviso de sanción y en 11 casos se aplicó una multa, que según el caso varía de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen de 962 pesos a 2 mil 886, dependiendo de la falta.

Las denuncias que se presentaron son por tener una mascota en riesgo, ya sea por estar encadenada, no tener alimento, recibir maltrato físico o estar en un espacio inadecuado.

Los reportes por maltrato animal se pueden hacer en el número de teléfono (656) 737-0140, indicó la funcionaria.

En el caso del perro pitbull, se encontraba en un domicilio de la colonia Lucio Blanco, y el animal está ahora resguardado en el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), donde posteriormente será puesto en adopción.

De acuerdo con el reporte que llegó al RAMM a través de un video, el can intentó brincar la cerca de una vivienda, pero quedó colgado de la cadena que rodeaba su cuello, casi a punto de morir, por lo que fue auxiliado por una vecina, quien le puso una silla para que se detuviera, se informó.

El médico veterinario Diego Poggio Hernández, de la Dirección de Ecología, dijo que ya se han presentado varias quejas de esa vivienda por las condiciones en las que tienen a los perros.

La mascota rescatada es de aproximadamente tres años de edad y de color blanco.