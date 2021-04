Sigue luchando por otras víctimas

Ciudad Juárez— Selene Jiménez sufrió en carne propia los efectos que causa el cáncer de mama, enfermedad que logró vencer después de un tratamiento durante medio año y una cirugía de mastectomía; ahora, en apoyo a otras mujeres que atraviesan por lo mismo, las ayuda otorgándoles prótesis mamarias.

En un trabajo coordinado con integrantes del Club Rotario Juárez Frontera, Selene consigue las prótesis y otros implementos para quienes padecieron este tipo de cáncer, labor que desempeña en favor no sólo de mujeres juarenses, sino también de quienes radican en otras partes del estado y del país.

Originaria de ciudad Jiménez, en la zona sur del estado, Selene vive desde hace tiempo en esta frontera y desde aquí trabaja por esas mujeres que también vencieron al cáncer, pero que por distintas causas no recibieron el apoyo psicológico y material para recuperarse totalmente.

“Yo pasé por esta enfermedad durante el 2020, luego del diagnóstico me sometí a tratamiento de quimioterapia semanal por seis meses, y una cirugía de mastectomía radical con la eliminación de un seno; terminé el mes pasado con radiaciones, pero libre de cáncer”, explica esta mujer de 36 años de edad.

Comenta que en este proceso para erradicar la enfermedad vivió etapas complicadas, como obtener los medicamentos para el tratamiento y el desgaste que esto conlleva, pues se dio cuenta de la falta de estas cosas que no hay, “hay desabasto y lo que hay está demasiado caro”.

Busca la manera de ayudar a más

“A la vez”, dice Selene, “abrió mi ventana del reconocimiento de la falta de pilares necesarios para el desarrollo de una persona; un acompañamiento, lo espiritual y la empatía. En esta recorres las experiencias de otras mujeres y la carencia de los elementos necesarios para vencer al cáncer, llegando al extremo de no tener a su alcance una prótesis mamaria externa”.

Luego de lo que ella pasó, y decidida a ayudar a otras mujeres, se coordinó con las socias del Club Rotario Juárez Frontera y consiguió prótesis mamarias para donarlas a quienes han superado el cáncer aquí y en Jiménez.

Pero no sólo en estas dos ciudades aportan con las prótesis, pues debido a la red social Facebook se conoció de su caso en otras poblaciones y le han pedido orientación mujeres de Camargo, Delicias, Monterrey, Piedras Negras, Veracruz, Monterrey y Oaxaca, por lo que está buscando la forma de apoyarlas.

Las socias del Club Rotario han adquirido estas prótesis gracias al redondeo que se hace en S-Mart, pues no todas las mujeres tienen la posibilidad de adquirir este material y los complementos que se usan, como las mangas compresoras para el brazo, comenta.

Selene dice que las prótesis mamarias tienen un precio distinto de acuerdo con el material con que se elaboran, pues las hay desde los mil 500, 3 y 4 mil pesos, hasta otras más caras.

“Me he dado cuenta, ahora que estoy en esto, de que son muchas mujeres que pasan por esta situación y no sé si es por falta de difusión del tema, pero lo que le recomiendo a todas es que no tengan miedo de estarse revisando para detectar un tumor a tiempo, ya que es mucha diferencia de la etapa inicial a la avanzada”, señala.

Asimismo, comenta que son muchos los casos de mujeres que tuvieron una mastectomía y no usan una prótesis, elemento que además de lo estético, es también de salud por el equilibrio corporal al complementar el peso del pecho faltante.

Selene puso a su disposición la página en Facebook, con su nombre para ayudar a otras mujeres; también le pueden llamar al número de teléfono (656) 215-6396.