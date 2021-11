Sigue Julián en la lucha por su vida

Ciudad Juárez.— Marisela Gutiérrez Saavedra, madre de Julián Santiago Pérez, dio a conocer que aunque el menor presentó signos de mejoría, tuvo que ser ingresado nuevamente a terapia intensiva a causa de una neumonía.

La madre explicó que anteriormente tenía cirugía de pulmón programa para el día jueves, pero fue pospuesta luego de agravarse su salud a causa de este padecimiento.

“Lo regresaron a terapia intensiva el domingo porque le entró una bacteria luego de que lo intubaran, es por eso que le dio neumonía y estamos esperando que se le controle para que se le pueda pasar a cirugía. Ayer que salí de la visita de la tarde le quiso dar temperatura”, expresó Marisela.

Fue durante el pasado mes de septiembre cuando Julián sufrió la mordedura de una garrapata, y hasta el momento continúa internado en el Hospital Infantil de Especialidades a causa de rickettsiosis.

Se informó que la directora de Desarrollo e Infraestructura de la dependencia, Karen Mora, está al pendiente de la situación del menor, así como de la madre, que pernocta a las afueras del hospital en una casa de campaña, por lo que se le brindaron cobijas, colchonetas y un apoyo económico.

“De aquí no me he movido, aquí estoy día y noche. Le doy gracias a las personas por su apoyo y estar al pendiente de mi niño, estoy pidiéndole a Dios que todo salga bien porque ya es la quinta cirugía”, señaló Marisela.

Agregó que el tema de las plaquetas está controlado, pues su pequeño hijo no ha requerido más transfusiones, y agradeció el apoyo Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio (DIF) por la campaña con la que se logró cubrir el adeudo de 30 pintas del tejido que se tenía con el hospital.