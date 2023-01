Sigue frustrando el T42 la esperanza de miles

Ciudad Juárez.— Durante los últimos tres meses, el Gobierno de Estados Unidos ha realizado 48 mil 896 expulsiones de migrantes bajo el Título 42 a través del Sector El Paso, directamente a Ciudad Juárez o hasta sus países de origen, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra representa el 30.07 por ciento de los 162 mil 603 cruces irregulares detectados por agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera durante octubre, noviembre y diciembre, debido a que entonces las personas provenientes de países como Nicaragua y Cuba todavía estaban exentas de la orden de salud pública desde el 21 de marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump.

El republicano impuso dicha política sanitaria, “de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo Covid-19 en los Estados Unidos”.

Desde entonces, CBP prohíbe la entrada “de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir las medidas de detección de salud”.

El Título 42 permanece vigente debido a la decisión de un juez federal tras la petición de 12 estados republicanos y aunque no aplica para todas las nacionalidades, el Gobierno de Joe Biden lo ha extendido para las personas de países de los que busca controlar la migración.

El 12 de octubre la política sanitaria se extendió para los venezolanos y el 6 de enero para los nicaragüenses, cubanos y haitianos, cuando la administración de Joe Biden creó un programa especial que consiste en un permiso por dos años de trabajo en Estados Unidos a quienes cumplan con ciertos requisitos, como contar con un patrocinador económico dentro de aquel país, que no hayan ingresado de manera irregular a Panamá, México o Estados Unidos después del 6 de enero y que crucen la frontera vía aérea.

Debido a que el Título 42 se aplicó para los venezolanos a partir del 12 de octubre, durante los primeros tres meses del año fiscal estadounidense (AF) 2023, 12 mil 104 de los 25 mil 572 encuentros de venezolanos en el Sector El Paso culminaron en una expulsión, aunque no todas fueron a través de esta frontera, sino de otras como Piedras Negras y Matamoros.

Sin embargo, México acordó con Estados Unidos recibir a partir de enero hasta 30 mil personas cada mes, de las cuatro nacionalidades mencionadas, a través de sus fronteras.

Según las estadísticas de CBP, la mayor cantidad de expulsiones durante el primer trimestre del AF 2023 fue de mexicanos, ya que 21 mil 711 de los 23 mil 201 cruces de irregulares de mexicanos detectados por la Patrulla Fronteriza culminaron en una expulsión.

El Sector El Paso realizó además –no en todos los casos a Ciudad Juárez– 8 mil 030 expulsiones de guatemaltecos, 2 mil 578 hondureños, mil 998 ecuatorianos, mil 734 salvadoreños, 574 colombianos encontrados en la frontera y 42 peruanos, mientras que el resto fueron de otras nacionalidades no desglosadas.

La hondureña Wendy Leticia Venegas López, de 29 años de edad, fue una de las personas migrantes devueltas a esta frontera durante diciembre pese a haber pasado la noche formada junto al muro fronterizo bajo temperaturas extremas.

“Aguanté toda la noche el frío, porque tenían cerrada la frontera supuestamente, y la abrieron como a las 9:00 de la noche, estuvimos toda la noche, toda la noche jalaron gente, hasta ahora como a las 5:30 me recogieron a mí y me trajeron acá (a Juárez). Solo me pidieron mis datos y me dicen: ‘ya tienes que irte’, pero no me explicaron por qué”, narró a El Diario la mañana del 21 de diciembre.

Entre lágrimas y con un golpe en la nariz por una caída que sufrió en el camino, la centroamericana dijo sentirse sola y angustiada porque salió de su país debido a que allá “lo que se trabaja al día eso se come”.