Sigue en pie de lucha contra el cáncer

Durante un año Yamilex Reyes, de 20 años, estuvo con tratamientos de quimioterapia que no acabaron con tumores en ganglios y el pecho, y la falta de medicamentos adecuados contra el cáncer linfático hizo que la enfermedad se extendiera hasta el riñón derecho; sin embargo, gracias a su lucha y al apoyo de ciudadanía sigue de pie realizando actividades para recuperarse.

“Yo tengo mucho que agradecerle a la gente que me ayuda, sin ellos yo no seguirá aquí, gracias a ellos estoy viva”, manifestó Yamilex.

La entrevistada comentó que el pasado mes de marzo tuvo una recaída debido a que ya necesitaba una “terapia inteligente” con la cual se pudieran deshacer los tumores que se le habían extendido hasta otro órgano.

“Afortunadamente, en el Seguro Popular ya me autorizaron las 16 quimioterapias, y con dos de esas se me deshicieron los tumores del riñón, pero aún tengo seguir con el tratamiento, todavía me faltan 14 y debo juntar para pagar el viaje hasta Chihuahua, los gastos de comida y hospedaje”, dijo Yamilex.

Mencionó que son alrededor de 4 mil pesos los que tienen que reunir de manera mensual para poder acudir a recibir los tratamientos.

En meses anteriores se le realizó un estudio socioeconómico debido a que el Seguro Popular no cubría los gastos para el cáncer linfático; a Yamilex se le redujo el costo de las consultas.

“Todavía me falta hacer más actividades para juntar dinero y seguir con mi tratamiento, aún no sé qué pasará con el trasplante de médula ósea que necesito, no sé si me lo cubrirá el Seguro, pero por lo pronto me he sentido muy bien con las quimioterapias, hace dos meses ya me moría”, manifestó la entrevistada.

Para continuar con su lucha contra el cáncer, Yamilex está solicitando personas para que acudan al crucero de Waterfill y bulevar Gómez Morín para que el ayuden a botear. La actividad se llevará a cabo hoy sábado 18 de mayo de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Y para el mes de junio se está organizando una kermés, para la cual también pide la ayuda de la comunidad para que apoyen con su trabajo, materia prima o donativos.

“La gente ha sido muy buena conmigo, algunos me hablan para ayudarme, otras personas me han depositado, estoy muy agradecida con todos”, manifestó Yamilex.

Si usted desea ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 528-16-45.





[email protected]