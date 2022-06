Sigue el ejemplo de su padre

Ciudad Juárez.— El peso de la bata que cargó su padre es ahora comprendido por el médico Miguel Ángel Cruz Marmolejo, de 34 años de edad. Como especialista en Imagenología Diagnóstica con subespecialidad cardiovascular, ya logra entender que todo el tiempo que su papá pasó fuera del hogar –hecho que resintió de pequeño– fue para garantizar a su familia un mejor futuro y salvar vidas, pese a que ello le comprometiera la suya.

Su progenitor, Miguel Ángel Cruz Suárez, murió siendo un héroe de la salud en 2020, a los 72 años de edad. Aunque muchos se ausentaron, él decidió seguir atendiendo a los juarenses en la pandemia por Covid-19, enfermedad que le hizo dar su último aliento justo en el Día del Médico, conmemorado el 23 de octubre, en el Centro Médico de Especialidades (CME), inmueble en donde ejerció su profesión por cuatro décadas.

“Entiendo a mi papá ahorita. Ser médico y ser papá está difícil. Salía a trabajar a las 7:00 de la mañana y regresaba a las 8:00 de la noche, era difícil verlo y eso lo resentí, pero ahora que también yo soy doctor y que entro a las 6:00 de la mañana y salgo a las 9:00 de la noche digo ‘Ah, caray, esto tuvo que hacer’”, dijo Cruz Marmolejo sobre su figura paterna, médico graduado en el año 1973 como subespecialista alergólogo.

Sus estudios fueron en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y su especialidad en el ahora Siglo XXI, movilizándose a esta localidad con la ayuda del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una vez aquí, conoció a Gloria, quien sería su esposa por 37 años, desde 1983, con quien tuvo además a su hija Pamela.

Ahora, cada uno desde su área procura cuidar la memoria de Cruz Suárez, quien también fue médico como su padre.

“Nunca dejó de trabajar, él creía que lo importante era que un médico estuviera para los pacientes. Muchos obviamente dejaron de consultar durante la época fuerte, antes de las vacunas, pero él no. Pensaba que la labor a veces comprendía exponerse para ayudar a las personas”, aseveró el experto cardiovascular, quien hoy funge en el CME, siendo galeno de tercera generación procurando la vocación.

Evitar los juicios

Señaló que en su etapa actual asimiló que la mejor forma de honrar a los que les dieron paso a la existencia es evitar los juicios, toda vez que hacen –cada uno a sus posibilidades– lo mejor que pueden por sus hijos. En este Día del Padre, exhortó a los ciudadanos a ver con ojos de entendimiento y no de rencor, ya que resulta un paso fundamental para sanar el pasado disfrutando del presente desde una mayor conciencia.

“A veces somos muy severos con las memorias de nuestros papás. Somos muy severos pensando en sus errores, pero pensando uno comprende que no estuvo aquí porque tuvo que atender personas, no es que él no quisiera sino que uno adquiere esta responsabilidad como médico. Entonces, uno comprende que es lo que toca y es lo que se tiene que hacer. Es la vida que escogimos”, puntualizó Cruz Marmolejo.

Sentenció que en cada curación y atención que da, procura tener la misma pasión que tuvieron su padre y su abuelo homónimo, Miguel Ángel Cruz González, quien fue ginecólogo en Monclova, Coahuila. Llamó entonces a procurar la unión desde una visión justa hacia las generaciones que estuvieron antes. Sólo así, manifestó, se logrará que padre e hijos puedan convivir recorriendo la vida más sanamente.