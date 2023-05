‘Sigan sus anhelos con mucho entusiasmo’

Ciudad Juárez.- Porfirio García es un adulto de la tercera edad que durante 54 años ha trabajado como periodista, y por su labor dentro de dicho gremio obtuvo ayer el Premio Adelante, que es otorgado por el Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor Girasoles.

Éste es el segundo de tres premios que se entregarán en este año, y cuyo propósito es brindar un homenaje a las personas mayores de 70 años de edad que continúan activas en sus labores, informó Perla Ordaz, encargada de comunicación del centro.

El evento se realizó a las 5:30 de la tarde en el auditorio de El Colegio de Chihuahua, ubicado en la zona Pronaf, a donde acudió el periodista acompañado por su familia y miembros del centro Girasoles, que le hicieron entrega del premio.

Durante el evento también se llevó a cabo la conferencia ‘Por la libre, viajes y reflexiones’ a cargo de Víctor Orozco, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la cual fue transmitida a través del Facebook: Girasoles OSC.

“Para mí es de suma trascendencia porque llevo laborando 54 años de forma ininterrumpida, de los cuales más de 25 años fue en noticias, y ahora como ejecutivo de ventas, llevo 54 años laborando aquí en el canal en donde en el año de 1980 fui el primer director de noticias”, expresó.

Recordó que en 1968 llegó a esta ciudad proveniente de Juan Aldama, Zacatecas; con 17 años comenzó como periodista y de inmediato aprendió sobre redacción de noticias, conducir noticieros, así como a conducir programas de labor social.

“Está muy contenta toda mi familia, yo agradezco a las personas que me propusieron, también agradezco a los integrantes del jurado calificador por cederme esta presea; una de las metas que yo me propuse fue abrirme camino en la vida con honradez para que mis hijos y nietos se sintieran orgullosos”, expresó García.

Detalló que su esposa, Estela Magallanes Hernández, es un gran apoyo para él porque lo ha acompañado en cada una de sus etapas como periodista, y gracias a su fortaleza ha logrado cumplir sus sueños.

“Que sigan con mucho entusiasmo todos sus anhelos, a veces hay muchos impedimentos, yo por ejemplo no tuve el apoyo de mi padre, pero no sé si me hizo o no falta porque mi mamá me crió en la vida”, finalizó.

