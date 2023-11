Ciudad Juárez.- El mejor día en la vida de “Ari” fue el 7 de mayo, cuando cumplió diez años y jugó a llenarse de espuma con quien “siempre va a ser el mejor padre”, narró ayer la hija del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, quien fue privado de la vida la madrugada del jueves durante un presunto asalto.

Ariadna le pidió a su mamá ser entrevistada por los compañeros y amigos de su papá, para poder narrar cómo era el hombre quien, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, fue víctima de la violencia que se vive en Ciudad Juárez, la misma que él cubrió durante años a través de su lente.

“Mi papá era un buen padre, siempre nos la pasábamos riendo, viendo películas, cuando viajábamos era lo que más me gustaba de estar con él. Él en su trabajo fue muy buen fotógrafo y siempre va a ser el mejor padre. Siempre lo voy a querer, nunca lo voy a olvidar… quisiera que fuera una broma todo esto”, dijo la menor de sus cuatro hijos de 22, 19, 15 y 10 años de edad.

Lo que más recuerda de su padre era su sonrisa, así como acompañarlo a tomar fotografías, algunas veces de los grupos de migrantes que llegaban a la ciudad, relató.

Amigos, compañeros e integrantes de distintas asociaciones de periodistas y medios de comunicación también recordaron a “Mayelo” o “Tiger” como un buen compañero, profesionista, amigo y padre.

‘Justicia para Ismael’

Periodistas de Ciudad Juárez se reunieron ayer en la Plaza del Periodista para exigir justicia por asesinato de Ismael Villagómez Tapia, de 43 años de edad, quien de acuerdo con las autoridades fue asesinado la madrugada del jueves 16 de noviembre cuando trabajaba como conductor de una plataforma y fue asaltado en la colonia Fronteriza Alta.

“Justicia para Ismael”, “No más impunidad en asesinatos de periodistas”, “No se mata la verdad”, reclamaron los integrantes de distintos medios de comunicación, quienes también guardaron un minuto de silencio en honor del “Amigo Mayelo”, como le gustaba hacerse llamar.

“Era bien servicial, bien trabajador, nunca, nunca dijo que no. Y como amigo, le confiaba hasta a mi familia, a mis hijos (….) y él amaba, adoraba a su hija, era sus ojos. Pueden detener a personas, confesar, pero su vida ya no se va a recuperar”, dijo el fotógrafo Héctor Dayer, quien fue su jefe en lo que fue periódico Norte y en El Heraldo de Juárez.

Como fotógrafo siempre acudía a todas las coberturas que se le enviara, sin importar los horarios, recordó al pedirles a los periodistas de la ciudad que se cuiden de la violencia que se vive en Juárez.

“Debemos cuidarnos, no nada más de lo que escribimos, de lo que tomamos, sino de la delincuencia común, a Ismael le tocó ser víctima de la violencia a la que todos estamos expuestos”, lamentó.

Liliana Torres, quien fue su compañera en El Heraldo de Juárez, recordó que alguna vez hablaron de la muerte y la mayor preocupación de Ismael era dejar desamparados a sus hijos.

“Es muy lamentable, se me hace muy injusto, siento enojo, siento coraje. Ismael fue siempre una gran persona. Recibí muchos consejos de él, siempre echándole ánimos a uno, recuerdo que hablábamos mucho de este momento, en una ocasión platicamos de qué iba a pasar si nos ocurría algo y lo que a él le preocupaba no era su muerte sino su hija, sus hijos, su familia, era lo único que le importaba, porque no tenemos garantías, no tenemos nada que nos asegure el bien de nuestra familia”, relató.

“Ojalá que se haga justicia”, pidió la periodista a las autoridades estatales tras el asesinato de su compañero.

Edgar García, quien fue su jefe, también lo recordó como un hombre alegre quien siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros.

“Fue un gran compañero, muy alegre, muy optimista, hacía muy buena relación con todos. Le gustaba proporcionarnos tips, sobre todo a los que escribíamos la nota informativa, yo la verdad tengo mucha admiración por todos los fotoperiodistas porque son los que andan en primera fila y Mayelo siempre fue un compañero solidario. Nos dio tristeza que le hayan arrancado la vida de esta forma tan cobarde, en un asalto en donde ¿qué le pudieron haber quitado?, ¿un celular?”, señaló Francisco Cabrera, integrante de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx