Siembra hortalizas y le cortan el agua

El maestro jubilado Regner Sánchez Morales quiso aprovechar el terreno de su casa para sembrar hortalizas y con ello promover entre los habitantes de San Agustín el aprovechamiento de estos espacios para producir alimentos para el autoconsumo, pero no contaba con que algunos vecinos se quejarían y el comité directivo de la Junta Rural de Agua y Saneamiento procedería en su contra por usar agua potable para ese fin, y ahora no cuenta con el servicio en ese lote.

Sánchez Morales, de 87 años, asegura que aprovecha bien el agua y no la desperdicia, pues instaló un sistema de riego por goteo en el que invirtió alrededor de 130 mil pesos, pero ahora no lo puede utilizar, al menos ya no durante esta temporada de verano en lo que arregla la situación.

Para este maestro jubilado, la opción de sembrar hortalizas en el patio de la casa, que en la zona rural es más grande que en la ciudad, es la mejor para ayudar a la economía de las familias, por eso decidió sembrar en su lote tomate, chile, tomatillo, espárrago, calabacita y maíz.

En una parte de su terreno tiene plantas de estos productos, pero no muchas, pues la mayor parte en donde pensaba sembrar, una superficie de alrededor de 2 mil metros cuadrados, ya no puede hacerlo porque desde el miércoles no cuenta con agua, a pesar de que ya había invertido en instalar un sistema de riego por goteo, con el fin de aprovechar el agua al máximo y no desperdiciarla.

“Toda la propiedad es de 5 mil metros cuadrados, porque yo heredé la casa con un terreno, pero luego compré al ejido el lote adyacente y otro a un particular, que suman en total esa superficie, pero estaba dedicando a la siembra de hortalizas sólo una parte, cerca de 2 mil metros”, explica don Regner.

“La intención de hacerlo es para que otros vecinos de este pueblo vean que podemos producir alimentos para consumirlos nosotros mismos y no tener que comprarlos, lo que nos ayudaría a todos en nuestra economía, pero a los del comité de la Junta Rural de Agua y Saneamiento no les pareció y vinieron a cortar la línea desde la calle”, agregó.

El señor Sánchez Morales, maestro jubilado desde hace tiempo, comenta que el mismo presidente del Comisariado Ejidal, Héctor Hernández, fue quien ordenó que le cortaran el suministro del agua en la parte del terreno donde iba a sembrar hortalizas, a pesar de que ya había pagado por el servicio todo el año.

“A ellos no les pareció algo que les dije en una ocasión y tal vez por eso me cortaron el agua, si haces un reclamo por alguna situación, la venganza es inmediata y aquí está, me dejaron sin agua en esta parte del lote”, señaló.

Con el maestro Sánchez viven en su casa su hijo, que es agrónomo, y la familia de éste, y entre ambos instalaron, poco a poco, el sistema de riego por goteo para aprovechar el agua al máximo, ya que así cada planta recibe el agua directamente y no se pierde en el espacio entre una y otra, pero ahora esa inversión es prácticamente inútil, al menos en lo que logra que le conecten el agua de nuevo.

Sobre ello, Héctor Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de San Agustín, dijo que el corte del suministro de agua a Sánchez Morales fue por quejas de los vecinos, además de que hay poca presión del líquido y no le estaba dando el uso adecuado, pues es solo para consumo en viviendas, por eso le cortaron la línea en los terrenos donde siembra, no el de la casa.

Indicó que el señor Sánchez Morales hizo tres conexiones de entrada de agua a su propiedad, dos a los terrenos donde siembra y otra a la casa, pero el agua potable no puede ser utilizada con fines agrícolas, por eso le cortaron el suministro en el área para siembra, pero no en la línea que abastece su vivienda.

“Además de esta irregularidad, en este poblado la presión del agua es poca, y más en el verano, que aumenta el consumo, aparte de que se recibieron quejas de los vecinos del señor por el uso inadecuado del agua; ante eso, se le pidió no hacer uso del líquido en regar el predio, pero no atendió el llamado y fue necesario suspenderle el servicio en ese espacio”, dijo Hernández.

Comentó que los usuarios del servicio pagan una cuota fija de 80 pesos al mes, y se le ofreció al señor Regner Sánchez regresarle el dinero de lo que ya había pagado por el resto del año, pero este no aceptó.