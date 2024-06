‘Si yo volviera a nacer, nacería en México’

Cuando a Alfredo Correoso Rivera le dijeron que su vida dependía de una válvula que en Cuba no tenían pero en Estados Unidos sí, vendió su casa y todo lo que tenía adentro para poder migrar en busca de ayuda médica.

Pero cinco meses después, el isleño, de 62 años de edad, no ha logrado ingresar a Estados Unidos y su corazón sigue enfermando, por lo que desde la Casa del Migrante en Juárez pidió el apoyo para poder ser atendido por un cardiólogo, realizarse un examen que tiene un costo de aproximadamente 9 mil pesos o ingresar a Estados Unidos lo más rápido posible para ser atendido, ya que la Secretaría de Salud de Chihuahua le otorgó una cita para su primera consulta con el especialista en el Hospital General hasta agosto.

“Yo no quiero morirme, yo rezo todas las noches y cuando me despierto, yo me cuido porque yo no quiero morirme. Aquí no sé cómo le hace, pero la doctora de aquí me consigue mi medicamento y todos los días me habla para ver cómo estoy. En Cuba iba yo con mi tarjetón que me recetaban y me decían, sólo tenemos estas, las otras hasta el próximo mes y yo decía ¿qué voy a hacer un mes sin medicamento?, me recetaban una pastilla y tenía yo que partirla pa’tomarme la mitad, porque no había”, relató.

El originario de La Habana, mencionó que hace casi 10 años sufrió un infarto, pero los doctores de su país tardaron mucho tiempo en atenderlo, lo que le provocó la necesidad de una válvula, pero al buscar ayuda le dijeron que allá sólo podrían realizarle un estudio invasivo en el que podría morir, y si sobrevivía no serviría de nada, porque Cuba no contaba con la válvula que requiere.

Quedarse en Cuba era sólo esperar a morir, quizás cómo le ocurrió hace dos años a su hermano, quien se desvaneció cuando platicaba con su esposa, pero él no quiere morir aún.

Dijo que tras recibir la noticia de la válvula que necesita, conoció a una cubana que desde hace décadas vive en Estados Unidos y quien le ofreció recibirlo en su casa si lograba llegar a Estados Unidos para ser operado.

“Me dijo que en Estados Unidos hay un programa que se llama Medicare a través del cual podría ser operado, sin costo, y que ella podría recibirme en su casa o en la de su hijo”, por lo que vendió su casa para salir de Cuba hacia Nicaragua, y luego comenzar a avanzar hacia México, mientras que su esposa, sus tres hijos y sus cuatro nietos se quedaron en La Habana.

Debido a la urgencia médica, cuando reunió dinero para su viaje él salió solo de su país y su esposa se quedó hasta que terminó de vender el resto de sus pertenencias. Díez días después trató de alcanzarlo, pero se les acabó el dinero y ella se encuentra actualmente en la Ciudad de México, en espera también de una cita para ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación digital CBP One, mientras que hace tres semanas él llegó a la Casa del Migrante en Juárez.

Tiene ayuda de la Casa del Migrante

Personal del albergue católico lo ha traslado en dos ocasiones a recibir atención médica, y la doctora Martha Jurado vigila su salud, pero es urgente que sea atendido, informó Ivonne López de Lara, trabajadora social y coordinada del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante.

“La doctora general del centro de salud era muy amable, me dijo: tú necesitas una válvula, pero es muy cara, ojalá puedas cruzar pronto a Estados Unidos”, relató el hombre.

“Siento dolor, entumecimiento del brazo –izquierdo–, tengo hinchazón de los pies; es el corazón que no está funcionando bien…. Me llevaron con el especialista (en el Hospital General) y hablamos con la trabajadora social, pero me dice que el doctor me puede atender hasta agosto, Dios mío, ¡cuánto falta para agosto!”, dijo el hombre al pedir el apoyo de la comunidad u organizaciones de ambos lados de la frontera.

Confesó que aunque es bien atendido en el albergue católico, siente que su enfermedad va agravando.

“Los muchachos si ven que agarro una silla corren y me dicen ‘padre, usted no puede cargar eso’. Si yo volviera a nacer, nacería en México”, aseguró.

Para mayor información puede acudir al albergue católico ubicado en calle Neptuno número 1855, en la colonia Satélite, o comunicarse al teléfono 656-687-0676.