Sí se acordó con traileros el cobro de piso: alcalde

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar aseguró que la propuesta de cobrar una contribución de 5 mil pesos a los transportistas para dirigir ese recurso al mejoramiento de calles sí se platicó con el gremio de la ciudad hace más de un año.

“Yo lo platiqué con Manuel (Sotelo) a finales del 2021. El compromiso con ellos, que siempre platiqué con Manuel, fue que el 100 por ciento de los recursos sea destinado para vialidades, que ningún peso se vaya a ir a gasto corriente; sin embargo, podemos volvernos a reunir, platicar con ellos”, comentó.

El fin de semana Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, aseguró que el Gobierno municipal no había socializado el proyecto entre los transportistas de la ciudad, incluso dijo que se había enterado a través de los medios de comunicación.

“El problema es que nos estamos dando cuenta de lo que quiere hacer el Municipio a través de la prensa. No estamos oficialmente notificados de lo que va a suceder. No me queda claro cuáles son las pretensiones del Municipio”, dijo.

El plan del Gobierno del Estado es realizar un censo de las unidades de transporte de carga que usan las calles de la ciudad y cobrar un importe de 5 mil pesos al año por cada una a partir del enero próximo.

“Es un cobro simbólico de 5 mil pesos. Creo que sería bueno que contribuyeran con la ciudad, han sido beneficiarios de las vialidades de nuestra ciudad y beneficiados en grande. Creo que es algo bien pensado, no es gravoso para el tamaño del negocio que se hace, no me parece descabellado”, consideró Pérez Cuéllar.

El cobro ya existe en la Ley de Ingresos de este año: es de 5 mil pesos anuales, sin embargo no se aplicó. El artículo 73 de la Ley de Ingresos 2022 indica que, por motivos de seguridad, se establece un programa de control de las unidades de transporte de carga y sus choferes que circulan por la ciudad con un costo de 5 mil pesos anual por unidad.

“A partir de enero (se empezará a cobrar), ya podríamos empezar, pero queremos ajustarlo, queremos dialogar. Tenemos este tiempo de noviembre y diciembre para socializarlo y establecer los mecanismos de cobro”, detalló el alcalde.

Por su parte, el coordinador de Seguridad Vial, César Tapia, explicó que las unidades son pesadas y muchas de las veces son ellos quienes provocan daños, por lo que este cobro va en el sentido de que absorban también un gasto para poder circular, tal y como hacen los vehículos y transportistas particulares.

Dijo que el cobro será obligatorio para todos los transportistas y se podría hacer efectivo en las oficinas de Seguridad Vial y en las cajas del Municipio. El monto a cobrar estará analizándose con la Secretaría del Ayuntamiento, así como los detalles de cómo sería el método de pago y cuándo.