'Si no le gusta pagar x sus crías no los saque'; ruteros ofenden a pasajeros

Caídas de personas, obstruir calles, choques y no respetar los horarios establecidos son las quejas más frecuentes de usuarios del transporte público en la ciudad.

En octubre, la Subsecretaría de Transporte estatal recibió 20 quejas de usuarios contra unidades de transporte público que no respetaron el horario, por choques u obstruir calles; de las cuales solamente 11 fueron atendidas.

En seis casos las quejas permanecen pendientes de aclarar desde entonces, señalan las estadísticas mostradas por el área de Comunicación Social de la dependencia.

Durante noviembre el número de quejas bajó a 17, por circular en ruta no establecida, caída de personas y obstruir calle; ese mes fueron atendidas nueve. Otras seis quejas se mantienen “pendientes”.

En lo que va de diciembre se han presentado dos quejas, una por contaminar y otra por caída de personas, las cuales fueron atendidas, indica el informe proporcionado.

Aparte de las cifras oficiales, a esta Redacción llegaron quejas de usuarios que se sintieron ofendidos por leyendas escritas al interior de camiones urbanos, sobre todo en la línea Unitec 1-A.

A pesar de que la dependencia estatal no reportó haber recibido quejas de usuarios por este motivo, el concesionario aseguró que revisará las unidades a su cargo: “di la orden de que me chequen esos camiones con la leyenda ofensiva, revisamos camión por camión y al que traiga esas leyendas que lo saquen de circulación”, comentó Carlos Hernández, concesionario de la línea señalada.

Por su parte, la dependencia estatal aclaró que, en lo que va del año, no ha recibido quejas de los usuarios por leyendas ofensivas al interior de las unidades de transporte público.

El material fotográfico enviado a El Diario por usuarios de la línea 1-A evidencia mensajes considerados ofensivos, como “NIÑOS DE 5 AÑOS PAGAN YA SEA SENTADOS EN LAS PIERNAS Y–O AUN LEVITANDO (sic)” o “SI NO LE GUSTA PAGAR X SUS CRÍAS NO LOS SAQUE A PASEAR... NO BATALLE (sic)”.

Exigen aumento de tarifa

En medio de este tipo de quejas, los concesionarios del transporte urbano exigen un aumento en las tarifas para el próximo año.

Tras el anuncio que realizó el pasado martes la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el sentido de que antes de que concluya el año se aprobará un incremento en la tarifa del transporte público, el director de esta dependencia estatal, Luis Manuel Aguirre, dijo que incluso los camiones chatarra podrán aplicar el nuevo cobro.

“Se están analizando las dos opciones y lo ideal sería una sola tarifa y eso implicaría que entraran a la modernidad todos, eso es lo que estamos buscando”, mencionó.

Las quejas de los usuarios del sistema de transporte urbano se reciben de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche en el teléfono 629-3333.

