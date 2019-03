Si me invitan al Gobierno federal, voy: De la Rosa Hickerson

El diputado local con licencia Gustavo de la Rosa Hickerson no descartó unirse a alguna dependencia del Gobierno federal luego de solicitar separarse de su cargo por seis meses.

“Aunque si me invitan a participar sí iría, pero no tengo nada previsto todavía en ese caso”, aseguró.

Dijo que en caso de sumarse a alguna dependencia federal no sería a una que tenga liga con la Secretaría del Bienestar en el estado, “no me uniré a ninguna estructura que controle el delegado en el estado Juan Carlos Loera de la Rosa”. “Tampoco tengo poder en la Ciudad de México como para ser vinculado a alguna otra dependencia federal a sólo que me inviten a participar”, dijo.

“Me dedicaré a mi trabajo de campo, separado de cualquier grupo político, y en septiembre volveré al Congreso del Estado para estar presente en las discusiones por los presupuestos”, adelantó.

El pasado martes 12 el legislador por el séptimo distrito local con cabecera en Juárez presentó su solicitud de licencia para separarse por seis meses de su curul en el Congreso del Estado. De la Rosa Hickerson explicó que tenía que atender “múltiples compromisos con sociedad civil, jóvenes y adultos mayores en la ciudad”.

Al siguiente día el delegado del Gobierno federal en el Estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó que “no existe vínculo entre la solicitud de licencia del diputado Gustavo de la Rosa con el trabajo de la Secretaría del Bienestar”..

“No hay ninguna posibilidad de entrar en la estructura de Juan Carlos y no tengo suficientes relaciones en México para tomar alguna de las representaciones federales; que si me invitan a algún puesto federal importante en Juárez, claro que aceptaría”, aseguró.

(Pável Juárez)